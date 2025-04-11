https://ria.ru/20250411/belousov-2010650736.html

Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Запад"

Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Запад" - РИА Новости, 11.04.2025

Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Запад"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Запад", где заслушал доклады о текущей обстановке, обеспечении войск в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:02:00+03:00

2025-04-11T11:02:00+03:00

2025-04-11T11:17:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Запад", где заслушал доклады о текущей обстановке, обеспечении войск в зоне СВО и характере действий противника, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника в зоне ответственности группировки", - говорится в сообщении. Белоусову также доложили об особенностях применения современных беспилотных летательных аппаратов различного назначения, используемых как для нанесения огневого поражения противнику, так и доставки военнослужащим группировки материально-технических средств на передовые позиции, а также представили средства противодействия БПЛА противника, разработанные с учетом опыта СВО и предложений военнослужащих группировки. "За проявленные самоотверженность и героизм Андрей Белоусов вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010651630.html

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Белоусов на пункте управления группировки войск "Запад" Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" – министр провел совещание, где заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщило Минобороны. "Всего с начала года на Изюмском направлении освобождено 18 населенных пунктов, более 330-ти квадратных километров территорий. В четырех населенных пунктах в настоящее время продолжаем вести боевые действия по их освобождению", - доложил командующий группировкой, генерал-полковник Кузовлев. 2025-04-11T11:02 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, андрей белоусов