https://ria.ru/20250411/belousov-2010650736.html
Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Запад"
Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Запад" - РИА Новости, 11.04.2025
Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Запад"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Запад", где заслушал доклады о текущей обстановке, обеспечении войск в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:02:00+03:00
2025-04-11T11:02:00+03:00
2025-04-11T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Запад", где заслушал доклады о текущей обстановке, обеспечении войск в зоне СВО и характере действий противника, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника в зоне ответственности группировки", - говорится в сообщении. Белоусову также доложили об особенностях применения современных беспилотных летательных аппаратов различного назначения, используемых как для нанесения огневого поражения противнику, так и доставки военнослужащим группировки материально-технических средств на передовые позиции, а также представили средства противодействия БПЛА противника, разработанные с учетом опыта СВО и предложений военнослужащих группировки. "За проявленные самоотверженность и героизм Андрей Белоусов вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010651630.html
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Белоусов на пункте управления группировки войск "Запад"
Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" – министр провел совещание, где заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщило Минобороны. "Всего с начала года на Изюмском направлении освобождено 18 населенных пунктов, более 330-ти квадратных километров территорий. В четырех населенных пунктах в настоящее время продолжаем вести боевые действия по их освобождению", - доложил командующий группировкой, генерал-полковник Кузовлев.
2025-04-11T11:02
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РИА Новости
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безопасность, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Запад"
Белоусов посетил группировку "Запад", ему доложили об обстановке и действиях ВСУ
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Запад", где заслушал доклады о текущей обстановке, обеспечении войск в зоне СВО и характере действий противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника в зоне ответственности группировки", - говорится в сообщении.
Белоусову также доложили об особенностях применения современных беспилотных летательных аппаратов различного назначения, используемых как для нанесения огневого поражения противнику, так и доставки военнослужащим группировки материально-технических средств на передовые позиции, а также представили средства противодействия БПЛА противника, разработанные с учетом опыта СВО и предложений военнослужащих группировки.
"За проявленные самоотверженность и героизм Андрей Белоусов вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени", - добавили в ведомстве.