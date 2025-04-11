https://ria.ru/20250411/belorussija-2010788696.html

Жителя Белоруссии осудили за незаконный провоз граждан Украины в Россию

Жителя Белоруссии осудили за незаконный провоз граждан Украины в Россию - РИА Новости, 11.04.2025

Жителя Белоруссии осудили за незаконный провоз граждан Украины в Россию

Гражданин Белоруссии осужден на год колонии-поселения за то, что незаконно провез в Смоленскую область двух граждан Украины, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:41:00+03:00

2025-04-11T17:41:00+03:00

2025-04-11T17:41:00+03:00

россия

смоленская область

белоруссия

mercedes

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Гражданин Белоруссии осужден на год колонии-поселения за то, что незаконно провез в Смоленскую область двух граждан Украины, сообщила объединенная пресс-служба судов Смоленской области. "В июле 2024 года гражданин Республики Беларусь в прицепе Rydwan PL0806 автомашины марки Mercedes-Benz Sprinter вблизи населенного пункта Красная Горка Краснинского района Смоленской области осуществил незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации двух граждан Украины", - говорится в сообщении. Автомобиль был остановлен смоленскими сотрудниками госавтоинспекции, граждан Украины передали погранслужбе. Гражданин Белоруссии предстал перед судом по обвинению в совершении преступления по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию РФ). "Гражданин Республики Беларусь признан виновным… С учетом его активного способствования раскрытию и расследованию преступления, признания вины, раскаяния в содеянном назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - информирует пресс-служба. Уточняется, что автомобиль с прицепом конфискован в собственность государства, поскольку был использован для совершения преступления.

https://ria.ru/20241202/sbu-1986926731.html

https://ria.ru/20250331/sud-2008369444.html

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смоленская область

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, смоленская область, белоруссия, mercedes