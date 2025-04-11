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Более 136 тысяч закупок провели на Портале поставщиков Москвы за квартал - РИА Новости, 11.04.2025
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09:10 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/bagreeva-2010558968.html
Более 136 тысяч закупок провели на Портале поставщиков Москвы за квартал
Более 136 тысяч закупок провели на Портале поставщиков Москвы за квартал - РИА Новости, 11.04.2025
Более 136 тысяч закупок провели на Портале поставщиков Москвы за квартал
За первые три месяца текущего года московские и региональные заказчики провели на портале поставщиков более 136 тысяч закупок малого объема, размер закупок по... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:10:00+03:00
2025-04-11T09:10:00+03:00
мария багреева
россия
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года московские и региональные заказчики провели на портале поставщиков более 136 тысяч закупок малого объема, размер закупок по этим заказам перешагнул отметку в 25 миллиардов рублей, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева."Портал поставщиков – это надежный и эффективный инструмент для организации закупок, который дает возможность заказчикам оперативно закрывать свои потребности и приобретать необходимые товары и услуги, а предпринимателям – расширять свой бизнес. За три месяца этого года на портале проведено 136,5 тысячи процедур на 25,5 миллиарда рублей", - отметила заммэра, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.По словам Багреевой, чаще всего заказчики приобретали образовательные и медицинские услуги. На эти цели было потрачено 317,5 и 158,6 миллиона рублей соответственно. Более 98 миллионов рублей было направлено на поставку средств связи, оргтехники и электроники.Также заказчики активно приобретали спортивные, туристические и экскурсионные мероприятия, а также закупали услуги в области связи и информационных технологий.По словам главы московского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, на портале поставщиков все действия происходят в онлайн-формате. Это способствует ускорению и упрощению совершения сделок."Удобство платформы уже оценили заказчики из 42 регионов России. В число наиболее активных в первом квартале этого года вошли заказчики из Москвы и Санкт-Петербурга, которые опубликовали 52,4 и 32,6 тысячи закупок соответственно", - отметил Пуртов.Он добавил, что в топ-5 также входят Подмосковье (около 26 тысяч закупок), Пермский край (11,3 тысячи), Ямало-Ненецкий автономный округ (5,9 тысячи).Портал поставщиков работает уже 12 лет. Он создан для автоматизации закупок малого объема. Ассортимент предлагаемых бизнесменами товаров, работ и услуг состоит из более 3 миллионов уникальных наименований. Каждый год на портале заключают примерно 1,5 тысячи контрактов.В городском департаменте информационных технологий рассказали, что сервисы платформы делают ее удобным и современным инструментом, который выбирают бизнесмены из всех субъектов России. В настоящий момент на портале зарегистрировано свыше 368 тысяч поставщиков. Среди них компании, ИП, самозанятые и физлица. На портале созданы прозрачные и понятные механизмы работы. Предприниматели могут не только заключать контракты с заказчиками из своего региона, но и расширять географию бизнеса. Чтобы заказчикам было удобно работать на платформе, ее инструменты на постоянной основе совершенствуются. Обновления касаются работы портала на всех уровнях – от системы тегов при заведении новой товарной единицы и возможности скачивания каталога до автоматизации участия в закупках и расчета предварительной стоимости доставки.Чтобы поддержать пользователей открываются представительства в регионах России, где специалисты учат работе на платформе. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на сайте.Заказчик портала поставщиков - департамент по конкурентной политике Москвы. Техразвитием платформы занимается департамент информационных технологий столицы.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
https://ria.ru/20250410/bagreeva-2010341736.html
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РИА Новости
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мария багреева, россия
Мария Багреева, Россия
Более 136 тысяч закупок провели на Портале поставщиков Москвы за квартал

Мария Багреева: 25,5 млрд рублей составил объем закупок на портале поставщиков

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года московские и региональные заказчики провели на портале поставщиков более 136 тысяч закупок малого объема, размер закупок по этим заказам перешагнул отметку в 25 миллиардов рублей, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
"Портал поставщиков – это надежный и эффективный инструмент для организации закупок, который дает возможность заказчикам оперативно закрывать свои потребности и приобретать необходимые товары и услуги, а предпринимателям – расширять свой бизнес. За три месяца этого года на портале проведено 136,5 тысячи процедур на 25,5 миллиарда рублей", - отметила заммэра, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
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По словам Багреевой, чаще всего заказчики приобретали образовательные и медицинские услуги. На эти цели было потрачено 317,5 и 158,6 миллиона рублей соответственно. Более 98 миллионов рублей было направлено на поставку средств связи, оргтехники и электроники.
Также заказчики активно приобретали спортивные, туристические и экскурсионные мероприятия, а также закупали услуги в области связи и информационных технологий.
По словам главы московского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, на портале поставщиков все действия происходят в онлайн-формате. Это способствует ускорению и упрощению совершения сделок.
"Удобство платформы уже оценили заказчики из 42 регионов России. В число наиболее активных в первом квартале этого года вошли заказчики из Москвы и Санкт-Петербурга, которые опубликовали 52,4 и 32,6 тысячи закупок соответственно", - отметил Пуртов.
Он добавил, что в топ-5 также входят Подмосковье (около 26 тысяч закупок), Пермский край (11,3 тысячи), Ямало-Ненецкий автономный округ (5,9 тысячи).
Портал поставщиков работает уже 12 лет. Он создан для автоматизации закупок малого объема. Ассортимент предлагаемых бизнесменами товаров, работ и услуг состоит из более 3 миллионов уникальных наименований. Каждый год на портале заключают примерно 1,5 тысячи контрактов.
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В городском департаменте информационных технологий рассказали, что сервисы платформы делают ее удобным и современным инструментом, который выбирают бизнесмены из всех субъектов России. В настоящий момент на портале зарегистрировано свыше 368 тысяч поставщиков. Среди них компании, ИП, самозанятые и физлица. На портале созданы прозрачные и понятные механизмы работы. Предприниматели могут не только заключать контракты с заказчиками из своего региона, но и расширять географию бизнеса. Чтобы заказчикам было удобно работать на платформе, ее инструменты на постоянной основе совершенствуются. Обновления касаются работы портала на всех уровнях – от системы тегов при заведении новой товарной единицы и возможности скачивания каталога до автоматизации участия в закупках и расчета предварительной стоимости доставки.
Чтобы поддержать пользователей открываются представительства в регионах России, где специалисты учат работе на платформе. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на сайте.
Заказчик портала поставщиков - департамент по конкурентной политике Москвы. Техразвитием платформы занимается департамент информационных технологий столицы.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
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