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"Чушь несусветная". Азаров высказался о новом учебнике по истории Украины - РИА Новости, 11.04.2025
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13:50 11.04.2025 (обновлено: 14:14 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/azarov-2010712562.html
"Чушь несусветная". Азаров высказался о новом учебнике по истории Украины
"Чушь несусветная". Азаров высказался о новом учебнике по истории Украины - РИА Новости, 11.04.2025
"Чушь несусветная". Азаров высказался о новом учебнике по истории Украины
Бывший премьер Украины Николай Азаров раскритиковал новый украинский учебник по истории, в котором утверждается, что при Владимире Зеленском в стране якобы было РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:50:00+03:00
2025-04-11T14:14:00+03:00
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украина
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владимир зеленский
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров раскритиковал новый украинский учебник по истории, в котором утверждается, что при Владимире Зеленском в стране якобы было построено 500 мостов. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что на Украине издали учебники по истории для 11 классов с "заслугами" Зеленского. Как отмечало издание, в учебнике в позитивном ключе упоминается программа Зеленского "Большая стройка", при этом о коррупционных скандалах вокруг этой программы не сказано ни слова. "В новом учебнике по истории Украины для 11 класса, который выпустил киевский режим, сказано, что Зеленский якобы построил 500 мостов в Украине. Кто в эту чушь и чепуху поверит? Когда в Киеве, в столице, у него под носом в аварийном состоянии находятся и мост Патона, и Метромост ", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По словам экс-премьера, на Украине множество аварийных мостов, которые за 11 лет не ремонтировались. Азаров отметил, что в учебнике также утверждается, что при Зеленском на Украине якобы построено 14 тысяч километров дорог. По словам экс-премьера, эти утверждения также являются "чушью несусветной", поскольку за эти годы невозможно было построить столько дорог, исходя из строительных мощностей Украины. "Поэтому это просто ложь. Конечно, юных и доверчивых школьников не сложно обмануть, но меня-то обмануть невозможно, я очень хорошо знаю все возможности Украины", - написал Азаров.
https://ria.ru/20250408/ukraina-2009960334.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик)
"Чушь несусветная". Азаров высказался о новом учебнике по истории Украины

Экс-премьер Украины Азаров назвал новый учебник по истории страны чушью

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров раскритиковал новый украинский учебник по истории, в котором утверждается, что при Владимире Зеленском в стране якобы было построено 500 мостов.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что на Украине издали учебники по истории для 11 классов с "заслугами" Зеленского. Как отмечало издание, в учебнике в позитивном ключе упоминается программа Зеленского "Большая стройка", при этом о коррупционных скандалах вокруг этой программы не сказано ни слова.
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"В новом учебнике по истории Украины для 11 класса, который выпустил киевский режим, сказано, что Зеленский якобы построил 500 мостов в Украине. Кто в эту чушь и чепуху поверит? Когда в Киеве, в столице, у него под носом в аварийном состоянии находятся и мост Патона, и Метромост ", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По словам экс-премьера, на Украине множество аварийных мостов, которые за 11 лет не ремонтировались.
Азаров отметил, что в учебнике также утверждается, что при Зеленском на Украине якобы построено 14 тысяч километров дорог. По словам экс-премьера, эти утверждения также являются "чушью несусветной", поскольку за эти годы невозможно было построить столько дорог, исходя из строительных мощностей Украины. "Поэтому это просто ложь. Конечно, юных и доверчивых школьников не сложно обмануть, но меня-то обмануть невозможно, я очень хорошо знаю все возможности Украины", - написал Азаров.
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