https://ria.ru/20250410/zhurnalisty-2010515090.html

Киселев отметил вклад журналистов в создание делового климата

Киселев отметил вклад журналистов в создание делового климата - РИА Новости, 10.04.2025

Киселев отметил вклад журналистов в создание делового климата

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил вклад журналистов в создание делового климата в России. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:05:00+03:00

2025-04-10T16:05:00+03:00

2025-04-10T16:06:00+03:00

экономика

россия

москва

дмитрий киселев

новости агентства

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил вклад журналистов в создание делового климата в России. В четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит церемония награждения победителей XXXI Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" по итогам 2024 года. "Так или иначе, Россия закончила прошлый год успешно экономически, как вы все знаете, более 4% роста ВВП. И вот в этих цифрах победоносных, безусловно, вклад журналистов, которые работают на экономическую тему. Потому что именно вы создаете тот деловой климат внутри страны, который позволяет стране, России, развиваться темпами выше среднемировых. Это очень важное дело", - сказал Киселёв в ходе церемонии награждения. Он также отметил экономических журналистов как значимых личностей России.

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россия

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, дмитрий киселев, новости агентства