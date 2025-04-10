Киселев отметил вклад журналистов в создание делового климата
Киселев отметил вклад экономических журналистов в создание делового климата в РФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил вклад журналистов в создание делового климата в России.
В четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит церемония награждения победителей XXXI Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" по итогам 2024 года.
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"Так или иначе, Россия закончила прошлый год успешно экономически, как вы все знаете, более 4% роста ВВП. И вот в этих цифрах победоносных, безусловно, вклад журналистов, которые работают на экономическую тему. Потому что именно вы создаете тот деловой климат внутри страны, который позволяет стране, России, развиваться темпами выше среднемировых. Это очень важное дело", - сказал Киселёв в ходе церемонии награждения.
Он также отметил экономических журналистов как значимых личностей России.