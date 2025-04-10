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Умерла журналистка Балякина, обвиняемая в вымогательстве - РИА Новости, 10.04.2025
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12:18 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/zhurnalistka-2010439925.html
Умерла журналистка Балякина, обвиняемая в вымогательстве
Умерла журналистка Балякина, обвиняемая в вымогательстве - РИА Новости, 10.04.2025
Умерла журналистка Балякина, обвиняемая в вымогательстве
Скончалась пермская журналистка Наталья Балякина, обвиняемая в вымогательстве, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Шардаков. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:18:00+03:00
2025-04-10T12:18:00+03:00
происшествия
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ПЕРМЬ, 10 апр - РИА Новости. Скончалась пермская журналистка Наталья Балякина, обвиняемая в вымогательстве, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Шардаков. "Умерла ночью, она болела: диабет, гипертония. Причины пока неизвестны... Наталья Михайловна четыре месяца провела в СИЗО, естественно, это сказалось (на её здоровье - ред.). Уголовное дело пока не прекращено", - сказал защитник. Балякиной было предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Ее отправили в СИЗО, позднее меру пересечение заменили сначала на домашний арест, а потом на запрет определенных действий. Адвокат журналистки в суде отмечал, что подзащитная находится в преклонном возрасте, имеет ряд серьезных заболеваний и инвалидность. Местные СМИ писали, ссылаясь на информацию управления ФСБ, что 62-летняя Балякина якобы требовала 500 тысяч рублей от председателя думы Чайковского городского округа Михаила Шубина. Балякина была редактором газеты "Чайковские ведомости" с 2014 по 2018 годы. С 2021 по 2022 годы была зарегистрирована в качестве ИП, специализирующегося на издании газет.
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пермский край
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Пермский край
Умерла журналистка Балякина, обвиняемая в вымогательстве

Умерла обвиняемая в вымогательстве пермская журналистка Наталья Балякина

© Фото : Наталья Балякина/ВКонтактеНаталья Балякина
Наталья Балякина - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Наталья Балякина/ВКонтакте
Наталья Балякина. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 10 апр - РИА Новости. Скончалась пермская журналистка Наталья Балякина, обвиняемая в вымогательстве, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Шардаков.
«
"Умерла ночью, она болела: диабет, гипертония. Причины пока неизвестны... Наталья Михайловна четыре месяца провела в СИЗО, естественно, это сказалось (на её здоровье - ред.). Уголовное дело пока не прекращено", - сказал защитник.
Балякиной было предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Ее отправили в СИЗО, позднее меру пересечение заменили сначала на домашний арест, а потом на запрет определенных действий. Адвокат журналистки в суде отмечал, что подзащитная находится в преклонном возрасте, имеет ряд серьезных заболеваний и инвалидность.
Местные СМИ писали, ссылаясь на информацию управления ФСБ, что 62-летняя Балякина якобы требовала 500 тысяч рублей от председателя думы Чайковского городского округа Михаила Шубина.
Балякина была редактором газеты "Чайковские ведомости" с 2014 по 2018 годы. С 2021 по 2022 годы была зарегистрирована в качестве ИП, специализирующегося на издании газет.
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Пермский край
 
 
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