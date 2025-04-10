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Умерла журналистка Балякина, обвиняемая в вымогательстве

Умерла журналистка Балякина, обвиняемая в вымогательстве - РИА Новости, 10.04.2025

Умерла журналистка Балякина, обвиняемая в вымогательстве

Скончалась пермская журналистка Наталья Балякина, обвиняемая в вымогательстве, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Шардаков. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:18:00+03:00

2025-04-10T12:18:00+03:00

2025-04-10T12:18:00+03:00

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пермский край

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ПЕРМЬ, 10 апр - РИА Новости. Скончалась пермская журналистка Наталья Балякина, обвиняемая в вымогательстве, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Шардаков. "Умерла ночью, она болела: диабет, гипертония. Причины пока неизвестны... Наталья Михайловна четыре месяца провела в СИЗО, естественно, это сказалось (на её здоровье - ред.). Уголовное дело пока не прекращено", - сказал защитник. Балякиной было предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Ее отправили в СИЗО, позднее меру пересечение заменили сначала на домашний арест, а потом на запрет определенных действий. Адвокат журналистки в суде отмечал, что подзащитная находится в преклонном возрасте, имеет ряд серьезных заболеваний и инвалидность. Местные СМИ писали, ссылаясь на информацию управления ФСБ, что 62-летняя Балякина якобы требовала 500 тысяч рублей от председателя думы Чайковского городского округа Михаила Шубина. Балякина была редактором газеты "Чайковские ведомости" с 2014 по 2018 годы. С 2021 по 2022 годы была зарегистрирована в качестве ИП, специализирующегося на издании газет.

россия

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пермский край