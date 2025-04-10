https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010503415.html

"Я ж не лох": в Раде раскрыли гнусную тайну Зеленского

"Я ж не лох": в Раде раскрыли гнусную тайну Зеленского - РИА Новости, 10.04.2025

"Я ж не лох": в Раде раскрыли гнусную тайну Зеленского

Владимир Зеленский посылает своих граждан на гибель, чтобы компенсировать свои комплексы, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:25:00+03:00

2025-04-10T15:25:00+03:00

2025-04-10T15:25:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский посылает своих граждан на гибель, чтобы компенсировать свои комплексы, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram."Многие говорят, что у Зеленского нет идеи. Но я думаю иначе. Идея есть — и она базируется на глубоко личном для него принципе: "я ж не лох", — считает политик.Такое выражение глава киевского режима употребил еще в 2019 году. В разговоре с украинскими националистами в Донбассе он заявил, что он "президент этой страны", а "не лох какой-то".Как отметил Дмитрук, Зеленский ощущает постоянную потребность утверждаться в этой идее и ради ощущения собственной ценности готов жертвовать украинцами."Я ж не лох, поэтому дохните", — заключил нардеп.Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.

https://ria.ru/20250410/kiev-2010490863.html

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