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"Я ж не лох": в Раде раскрыли гнусную тайну Зеленского
"Я ж не лох": в Раде раскрыли гнусную тайну Зеленского - РИА Новости, 10.04.2025
"Я ж не лох": в Раде раскрыли гнусную тайну Зеленского
Владимир Зеленский посылает своих граждан на гибель, чтобы компенсировать свои комплексы, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:25:00+03:00
2025-04-10T15:25:00+03:00
2025-04-10T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский посылает своих граждан на гибель, чтобы компенсировать свои комплексы, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram."Многие говорят, что у Зеленского нет идеи. Но я думаю иначе. Идея есть — и она базируется на глубоко личном для него принципе: "я ж не лох", — считает политик.Такое выражение глава киевского режима употребил еще в 2019 году. В разговоре с украинскими националистами в Донбассе он заявил, что он "президент этой страны", а "не лох какой-то".Как отметил Дмитрук, Зеленский ощущает постоянную потребность утверждаться в этой идее и ради ощущения собственной ценности готов жертвовать украинцами."Я ж не лох, поэтому дохните", — заключил нардеп.Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
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"Я ж не лох": в Раде раскрыли гнусную тайну Зеленского
Нардеп Дмитрук: Зеленский уничтожает свое население из-за комплексов