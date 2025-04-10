Рейтинг@Mail.ru
"Готовы платить": раскрыто странное требование Зеленского в адрес США - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 10.04.2025 (обновлено: 12:11 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010359921.html
"Готовы платить": раскрыто странное требование Зеленского в адрес США
"Готовы платить": раскрыто странное требование Зеленского в адрес США - РИА Новости, 10.04.2025
"Готовы платить": раскрыто странное требование Зеленского в адрес США
Владимир Зеленский заявил о готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения, пишет Bloomberg. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T00:45:00+03:00
2025-04-10T12:11:00+03:00
в мире
сша
киев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003711_0:84:2806:1662_1920x0_80_0_0_db6e859c4f1e373e1659a53067a78e90.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения, пишет Bloomberg."Украина запросила у Вашингтона помощь в размере от 30 до 50 миллиардов долларов, и она готова заплатить за нее — либо напрямую США, либо в качестве взноса в фонд совместной сделки по добыче полезных ископаемых, который еще предстоит создать, сказал Зеленский журналистам в среду в Киеве", — говорится в публикации.Агентство напомнило, что в рамках сделки по добыче полезных ископаемых от Украины могут потребовать передать США половину будущих доходов от значительной части ее экономики, но Киев ищет более выгодных условий и отказывается признавать прошлую американскую помощь в качестве долга.По информации украинских СМИ, новый проект соглашения с Вашингтоном предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему американцами. Кроме того, документ пересекает почти все красные линии, согласованные Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250409/zelenskiy-2010249310.html
https://ria.ru/20250409/zelenskiy-2010351059.html
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003711_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_1fd106da1155f90dabaaaa50a6acf934.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский
"Готовы платить": раскрыто странное требование Зеленского в адрес США

Зеленский: Украина готова заплатить США за новый пакет помощи

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения, пишет Bloomberg.
"Украина запросила у Вашингтона помощь в размере от 30 до 50 миллиардов долларов, и она готова заплатить за нее — либо напрямую США, либо в качестве взноса в фонд совместной сделки по добыче полезных ископаемых, который еще предстоит создать, сказал Зеленский журналистам в среду в Киеве", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
На Украине назвали последний день Зеленского
Вчера, 14:45
Агентство напомнило, что в рамках сделки по добыче полезных ископаемых от Украины могут потребовать передать США половину будущих доходов от значительной части ее экономики, но Киев ищет более выгодных условий и отказывается признавать прошлую американскую помощь в качестве долга.
По информации украинских СМИ, новый проект соглашения с Вашингтоном предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему американцами. Кроме того, документ пересекает почти все красные линии, согласованные Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
"Настал час": Зеленского призвали к действию
Вчера, 22:09
 
В миреСШАКиевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала