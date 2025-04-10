https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010359921.html

"Готовы платить": раскрыто странное требование Зеленского в адрес США

"Готовы платить": раскрыто странное требование Зеленского в адрес США - РИА Новости, 10.04.2025

"Готовы платить": раскрыто странное требование Зеленского в адрес США

Владимир Зеленский заявил о готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения, пишет Bloomberg. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T00:45:00+03:00

2025-04-10T00:45:00+03:00

2025-04-10T12:11:00+03:00

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сша

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владимир зеленский

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения, пишет Bloomberg."Украина запросила у Вашингтона помощь в размере от 30 до 50 миллиардов долларов, и она готова заплатить за нее — либо напрямую США, либо в качестве взноса в фонд совместной сделки по добыче полезных ископаемых, который еще предстоит создать, сказал Зеленский журналистам в среду в Киеве", — говорится в публикации.Агентство напомнило, что в рамках сделки по добыче полезных ископаемых от Украины могут потребовать передать США половину будущих доходов от значительной части ее экономики, но Киев ищет более выгодных условий и отказывается признавать прошлую американскую помощь в качестве долга.По информации украинских СМИ, новый проект соглашения с Вашингтоном предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему американцами. Кроме того, документ пересекает почти все красные линии, согласованные Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250409/zelenskiy-2010249310.html

https://ria.ru/20250409/zelenskiy-2010351059.html

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в мире, сша, киев, владимир зеленский