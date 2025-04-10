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"Готовы платить": раскрыто странное требование Зеленского в адрес США
"Готовы платить": раскрыто странное требование Зеленского в адрес США - РИА Новости, 10.04.2025
"Готовы платить": раскрыто странное требование Зеленского в адрес США
Владимир Зеленский заявил о готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения, пишет Bloomberg. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T00:45:00+03:00
2025-04-10T00:45:00+03:00
2025-04-10T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения, пишет Bloomberg."Украина запросила у Вашингтона помощь в размере от 30 до 50 миллиардов долларов, и она готова заплатить за нее — либо напрямую США, либо в качестве взноса в фонд совместной сделки по добыче полезных ископаемых, который еще предстоит создать, сказал Зеленский журналистам в среду в Киеве", — говорится в публикации.Агентство напомнило, что в рамках сделки по добыче полезных ископаемых от Украины могут потребовать передать США половину будущих доходов от значительной части ее экономики, но Киев ищет более выгодных условий и отказывается признавать прошлую американскую помощь в качестве долга.По информации украинских СМИ, новый проект соглашения с Вашингтоном предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему американцами. Кроме того, документ пересекает почти все красные линии, согласованные Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250409/zelenskiy-2010249310.html
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в мире, сша, киев, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский
"Готовы платить": раскрыто странное требование Зеленского в адрес США
Зеленский: Украина готова заплатить США за новый пакет помощи