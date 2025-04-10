https://ria.ru/20250410/zapad-2010497731.html

На Западе сделали откровенное заявление о переговорах в Стамбуле

На Западе сделали откровенное заявление о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025

На Западе сделали откровенное заявление о переговорах в Стамбуле

Европа остается в стороне, пока Россия и США ведут переговоры, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:57:00+03:00

2025-04-10T14:57:00+03:00

2025-04-10T16:32:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Европа остается в стороне, пока Россия и США ведут переговоры, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Россия и Америка разговаривают друг с другом, ЕС и Великобритания разговаривают сами с собой", — написал он.В четверг, в 10:00, начались переговоры России и США в Стамбуле. Встреча проходит в российском генконсульстве.Как сообщил источник РИА Новости, после завершения переговоров делегации не будут делать заявления для прессы.

https://ria.ru/20250410/kiev-2010490863.html

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в мире, стамбул, сша, россия, великобритания