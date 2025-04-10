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На Западе сделали откровенное заявление о переговорах в Стамбуле
На Западе сделали откровенное заявление о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025
На Западе сделали откровенное заявление о переговорах в Стамбуле
Европа остается в стороне, пока Россия и США ведут переговоры, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:57:00+03:00
2025-04-10T14:57:00+03:00
2025-04-10T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Европа остается в стороне, пока Россия и США ведут переговоры, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Россия и Америка разговаривают друг с другом, ЕС и Великобритания разговаривают сами с собой", — написал он.В четверг, в 10:00, начались переговоры России и США в Стамбуле. Встреча проходит в российском генконсульстве.Как сообщил источник РИА Новости, после завершения переговоров делегации не будут делать заявления для прессы.
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в мире, стамбул, сша, россия, великобритания
В мире, Стамбул, США, Россия, Великобритания
На Западе сделали откровенное заявление о переговорах в Стамбуле
Журналист Боуз: ЕС остался в стороне во время переговоров России и США