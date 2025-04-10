Захарова потребовала от Эстонии прекратить давление на православную церковь
Захарова потребовала от властей Эстонии прекратить давление на ЭПХЦ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Власти Эстонии должны немедленно прекратить давление на Эстонскую православную христианскую церковь, закон против которой парламент страны принял в среду, а от международных организаций, включая структуры ООН и ОБСЕ, требуется оценка таких действий эстонских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Парламент Эстонии 9 апреля принял закон, направленный против Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата), он предусматривает разрыв связи ЭПХЦ с Московским патриархатом. Как утоняет телерадиокомпания ERR, инициированный правительством Эстонии закон призван пресечь возможности использования действующих в Эстонии религиозных организаций в целях разжигания вражды. Церкви и приходы должны будут изменить свой устав в соответствии с обновленным законодательством в течение двух месяцев. Как заявили в ЭПХЦ, принятые парламентом Эстонии поправки в закон о Церквях направленны конкретно против Эстонской православной христианской церкви и Пюхтицкого монастыря, новый закон ограничивает свободу вероисповедания, и ЭПХЦ намерена обратиться в связи с этим в международные организации.
"Официальный Таллин должен отказаться от практики дискриминации по религиозному признаку и немедленно прекратить давление на Эстонскую православную церковь. Международные правозащитные организации, профильные структуры ООН, ОБСЕ, Совета Европы, а также представителей других конфессий должны дать надлежащую правовую и политическую оценку происходящему", - написала она.
Комментируя принятый закон, Захарова отметила, что речь идет о дискриминации по признаку конфессиональной принадлежности, о надругательстве над принципами свободы совести, вероисповедания и автономии религиозных объединений.
"Данное решение эстонских властей грубейшим образом нарушает как международные обязательства страны, так и базовые нормы правового государства", - добавила она.
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