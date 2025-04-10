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Захарова потребовала от Эстонии прекратить давление на православную церковь - РИА Новости, 10.04.2025
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Религия
 
14:54 10.04.2025 (обновлено: 16:21 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/zakharova-2010496422.html
Захарова потребовала от Эстонии прекратить давление на православную церковь
Захарова потребовала от Эстонии прекратить давление на православную церковь - РИА Новости, 10.04.2025
Захарова потребовала от Эстонии прекратить давление на православную церковь
Власти Эстонии должны немедленно прекратить давление на Эстонскую православную христианскую церковь, закон против которой парламент страны принял в среду, а от... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:54:00+03:00
2025-04-10T16:21:00+03:00
религия
эстония
россия
мария захарова
московский патриархат
эстонская православная церковь московского патриархата
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Власти Эстонии должны немедленно прекратить давление на Эстонскую православную христианскую церковь, закон против которой парламент страны принял в среду, а от международных организаций, включая структуры ООН и ОБСЕ, требуется оценка таких действий эстонских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Парламент Эстонии 9 апреля принял закон, направленный против Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата), он предусматривает разрыв связи ЭПХЦ с Московским патриархатом. Как утоняет телерадиокомпания ERR, инициированный правительством Эстонии закон призван пресечь возможности использования действующих в Эстонии религиозных организаций в целях разжигания вражды. Церкви и приходы должны будут изменить свой устав в соответствии с обновленным законодательством в течение двух месяцев. Как заявили в ЭПХЦ, принятые парламентом Эстонии поправки в закон о Церквях направленны конкретно против Эстонской православной христианской церкви и Пюхтицкого монастыря, новый закон ограничивает свободу вероисповедания, и ЭПХЦ намерена обратиться в связи с этим в международные организации. "Официальный Таллин должен отказаться от практики дискриминации по религиозному признаку и немедленно прекратить давление на Эстонскую православную церковь. Международные правозащитные организации, профильные структуры ООН, ОБСЕ, Совета Европы, а также представителей других конфессий должны дать надлежащую правовую и политическую оценку происходящему", - написала она. Комментируя принятый закон, Захарова отметила, что речь идет о дискриминации по признаку конфессиональной принадлежности, о надругательстве над принципами свободы совести, вероисповедания и автономии религиозных объединений. "Данное решение эстонских властей грубейшим образом нарушает как международные обязательства страны, так и базовые нормы правового государства", - добавила она.
https://ria.ru/20250410/estoniya-2010419081.html
https://ria.ru/20250408/pravoslavie-2010128657.html
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эстония, россия, мария захарова, московский патриархат, эстонская православная церковь московского патриархата, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Религия, Эстония, Россия, Мария Захарова, Московский Патриархат, Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова потребовала от Эстонии прекратить давление на православную церковь

Захарова потребовала от властей Эстонии прекратить давление на ЭПХЦ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Власти Эстонии должны немедленно прекратить давление на Эстонскую православную христианскую церковь, закон против которой парламент страны принял в среду, а от международных организаций, включая структуры ООН и ОБСЕ, требуется оценка таких действий эстонских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Парламент Эстонии 9 апреля принял закон, направленный против Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата), он предусматривает разрыв связи ЭПХЦ с Московским патриархатом. Как утоняет телерадиокомпания ERR, инициированный правительством Эстонии закон призван пресечь возможности использования действующих в Эстонии религиозных организаций в целях разжигания вражды. Церкви и приходы должны будут изменить свой устав в соответствии с обновленным законодательством в течение двух месяцев. Как заявили в ЭПХЦ, принятые парламентом Эстонии поправки в закон о Церквях направленны конкретно против Эстонской православной христианской церкви и Пюхтицкого монастыря, новый закон ограничивает свободу вероисповедания, и ЭПХЦ намерена обратиться в связи с этим в международные организации.
Александро-Невский собор в Таллине - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Экс-глава эстонского МИД рассказал о последствиях ликвидации ЭПХЦ
Вчера, 10:59
"Официальный Таллин должен отказаться от практики дискриминации по религиозному признаку и немедленно прекратить давление на Эстонскую православную церковь. Международные правозащитные организации, профильные структуры ООН, ОБСЕ, Совета Европы, а также представителей других конфессий должны дать надлежащую правовую и политическую оценку происходящему", - написала она.
Комментируя принятый закон, Захарова отметила, что речь идет о дискриминации по признаку конфессиональной принадлежности, о надругательстве над принципами свободы совести, вероисповедания и автономии религиозных объединений.
"Данное решение эстонских властей грубейшим образом нарушает как международные обязательства страны, так и базовые нормы правового государства", - добавила она.
Пюхтицкий монастырь - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Монастыри РПЦ поддержали Пюхтицкий монастырь
8 апреля, 23:57
 
РелигияЭстонияРоссияМария ЗахароваМосковский ПатриархатЭстонская Православная Церковь Московского ПатриархатаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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