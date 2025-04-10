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В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу - РИА Новости, 10.04.2025
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09:08 10.04.2025 (обновлено: 11:21 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/zaderzhanie-2010386407.html
В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу
В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу - РИА Новости, 10.04.2025
В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу
В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:08:00+03:00
2025-04-10T11:21:00+03:00
происшествия
челябинск
челябинская область
алексей текслер
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр — РИА Новости. В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.В четверг в местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация о молодом человеке, ворвавшемся с ножом в школу. На видео в социальных сетях агрессивный мужчина лежит на полу, ему не дает вырваться, предположительно, учитель."Молодого человека доставил в отдел полиции "Советский" УМВД России по городу Челябинску экипаж Росгвардии, прибывший по вызову тревожной кнопки", — говорится в релизе.Сейчас с ним работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Предварительно, данные о наличии у молодого человека предмета, представляющего угрозу, не подтвердилась.Занятия в школе продолжаются в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области.В ведомстве уточнили, что мужчину задержали педагоги и ученик девятого класса, губернатор Алексей Текслер поручил их наградить. Министерство подтвердило, что у хулигана, который выломал турникет и разбил компьютер, не было ножа или иного оружия.
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челябинск
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происшествия, челябинск, челябинская область, алексей текслер, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Челябинск, Челябинская область, Алексей Текслер, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу

В Челябинске после сообщений в соцсетях задержали проникнувшего в школу мужчину

© Кадр видео из соцсетейМужчина, пытавшийся пройти в учебное заведение в Челябинске
Мужчина, пытавшийся пройти в учебное заведение в Челябинске - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина, пытавшийся пройти в учебное заведение в Челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр — РИА Новости. В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
В четверг в местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация о молодом человеке, ворвавшемся с ножом в школу. На видео в социальных сетях агрессивный мужчина лежит на полу, ему не дает вырваться, предположительно, учитель.
"Молодого человека доставил в отдел полиции "Советский" УМВД России по городу Челябинску экипаж Росгвардии, прибывший по вызову тревожной кнопки", — говорится в релизе.
Сейчас с ним работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Предварительно, данные о наличии у молодого человека предмета, представляющего угрозу, не подтвердилась.
Занятия в школе продолжаются в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области.
В ведомстве уточнили, что мужчину задержали педагоги и ученик девятого класса, губернатор Алексей Текслер поручил их наградить. Министерство подтвердило, что у хулигана, который выломал турникет и разбил компьютер, не было ножа или иного оружия.
Кадры МВД по делу подростка в курской школе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Курске подросток в балаклаве с молотком ворвался в школу
10 января, 11:17
 
ПроисшествияЧелябинскЧелябинская областьАлексей ТекслерМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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