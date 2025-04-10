В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу
В Челябинске после сообщений в соцсетях задержали проникнувшего в школу мужчину
© Кадр видео из соцсетейМужчина, пытавшийся пройти в учебное заведение в Челябинске
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина, пытавшийся пройти в учебное заведение в Челябинске
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр — РИА Новости. В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
В четверг в местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация о молодом человеке, ворвавшемся с ножом в школу. На видео в социальных сетях агрессивный мужчина лежит на полу, ему не дает вырваться, предположительно, учитель.
"Молодого человека доставил в отдел полиции "Советский" УМВД России по городу Челябинску экипаж Росгвардии, прибывший по вызову тревожной кнопки", — говорится в релизе.
Сейчас с ним работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Предварительно, данные о наличии у молодого человека предмета, представляющего угрозу, не подтвердилась.
Занятия в школе продолжаются в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области.
В ведомстве уточнили, что мужчину задержали педагоги и ученик девятого класса, губернатор Алексей Текслер поручил их наградить. Министерство подтвердило, что у хулигана, который выломал турникет и разбил компьютер, не было ножа или иного оружия.
В Курске подросток в балаклаве с молотком ворвался в школу
10 января, 11:17