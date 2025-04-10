https://ria.ru/20250410/zaderzhanie-2010386407.html

В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу

В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу - РИА Новости, 10.04.2025

В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу

В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:08:00+03:00

2025-04-10T09:08:00+03:00

2025-04-10T11:21:00+03:00

происшествия

челябинск

челябинская область

алексей текслер

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр — РИА Новости. В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.В четверг в местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация о молодом человеке, ворвавшемся с ножом в школу. На видео в социальных сетях агрессивный мужчина лежит на полу, ему не дает вырваться, предположительно, учитель."Молодого человека доставил в отдел полиции "Советский" УМВД России по городу Челябинску экипаж Росгвардии, прибывший по вызову тревожной кнопки", — говорится в релизе.Сейчас с ним работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Предварительно, данные о наличии у молодого человека предмета, представляющего угрозу, не подтвердилась.Занятия в школе продолжаются в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области.В ведомстве уточнили, что мужчину задержали педагоги и ученик девятого класса, губернатор Алексей Текслер поручил их наградить. Министерство подтвердило, что у хулигана, который выломал турникет и разбил компьютер, не было ножа или иного оружия.

https://ria.ru/20250110/kursk-1993077424.html

челябинск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, челябинская область, алексей текслер, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)