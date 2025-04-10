https://ria.ru/20250410/yaroslavl-2010581683.html
Округам Ярославской области выделят средства на демонтаж разрушенных зданий
Округам Ярославской области выделят средства на демонтаж разрушенных зданий - РИА Новости, 10.04.2025
Округам Ярославской области выделят средства на демонтаж разрушенных зданий
Муниципальным округам в Ярославской области перечислят по 10 миллионов рублей на демонтаж разрушенных зданий и сооружений, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T21:21:00+03:00
2025-04-10T21:21:00+03:00
2025-04-10T21:21:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Муниципальным округам в Ярославской области перечислят по 10 миллионов рублей на демонтаж разрушенных зданий и сооружений, сообщил губернатор Михаил Евраев. Сообщается, что губернатор провел оперативное совещание в правительстве региона. "Фактически погибших, разрушенных зданий и сооружений тысячи в регионе. В мае средства на демонтаж первых 100 объектов – по 10 миллионов рублей – поступят во все округа, кроме Ярославля и Рыбинска. Крупные города сами в состоянии справиться с этими задачами. Муниципальные команды, выполняющие план, получат поощрения", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. В областном правительстве подчеркивают, что разрушенные и неиспользуемые здания опасны для людей и окружающей среды. Для решения этой проблемы по инициативе губернатора с прошлого года в Ярославской области действует программа демонтажа таких объектов. "На сегодняшний день в реестре объектов, утративших свое функциональное назначение, числится 601 здание. В первом квартале 2025 года в разных округах области уже снесено более 150 таких сооружений. Работа по остальным продолжается в порядке, установленном каждым муниципальным образованием", - отметила на совещании заместитель председателя правительства региона Татьяна Потемкина. Процедура демонтажа, по словам начальника областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олега Кузнецова, выглядит следующим образом. Собственнику направляют уведомление о включении объекта в реестр утративших свое функциональное назначение и предложение демонтировать здание самостоятельно. После этого проводится повторный осмотр, по результатам которого фиксируется факт принятия или непринятия собственником мер в отношении данного объекта. Если работы по консервации или демонтажу сооружения не проведены, в адрес собственника направляют второе уведомление – о принятом решении по демонтажу объекта. Предлагается время для проведения работ собственными силами либо силами местной администрации. "После окончания срока проводится итоговый осмотр, по результатам которого в случае непринятия мер собственником выносится решение о демонтаже объекта. Вся процедура длится порядка трех месяцев", - пояснил Олег Кузнецов.
https://ria.ru/20241024/byudzhet-1979922971.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Округам Ярославской области выделят средства на демонтаж разрушенных зданий
Ярославским округам выделят по 10 млн рублей на демонтаж разрушенных зданий
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Муниципальным округам в Ярославской области перечислят по 10 миллионов рублей на демонтаж разрушенных зданий и сооружений, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Сообщается, что губернатор провел оперативное совещание в правительстве региона.
"Фактически погибших, разрушенных зданий и сооружений тысячи в регионе. В мае средства на демонтаж первых 100 объектов – по 10 миллионов рублей – поступят во все округа, кроме Ярославля
и Рыбинска. Крупные города сами в состоянии справиться с этими задачами. Муниципальные команды, выполняющие план, получат поощрения", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
В областном правительстве подчеркивают, что разрушенные и неиспользуемые здания опасны для людей и окружающей среды. Для решения этой проблемы по инициативе губернатора с прошлого года в Ярославской области
действует программа демонтажа таких объектов.
"На сегодняшний день в реестре объектов, утративших свое функциональное назначение, числится 601 здание. В первом квартале 2025 года в разных округах области уже снесено более 150 таких сооружений. Работа по остальным продолжается в порядке, установленном каждым муниципальным образованием", - отметила на совещании заместитель председателя правительства региона Татьяна Потемкина.
Процедура демонтажа, по словам начальника областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олега Кузнецова, выглядит следующим образом. Собственнику направляют уведомление о включении объекта в реестр утративших свое функциональное назначение и предложение демонтировать здание самостоятельно. После этого проводится повторный осмотр, по результатам которого фиксируется факт принятия или непринятия собственником мер в отношении данного объекта. Если работы по консервации или демонтажу сооружения не проведены, в адрес собственника направляют второе уведомление – о принятом решении по демонтажу объекта. Предлагается время для проведения работ собственными силами либо силами местной администрации.
"После окончания срока проводится итоговый осмотр, по результатам которого в случае непринятия мер собственником выносится решение о демонтаже объекта. Вся процедура длится порядка трех месяцев", - пояснил Олег Кузнецов.