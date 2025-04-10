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Округам Ярославской области выделят средства на демонтаж разрушенных зданий - РИА Новости, 10.04.2025
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Ярославская область
 
21:21 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/yaroslavl-2010581683.html
Округам Ярославской области выделят средства на демонтаж разрушенных зданий
Округам Ярославской области выделят средства на демонтаж разрушенных зданий - РИА Новости, 10.04.2025
Округам Ярославской области выделят средства на демонтаж разрушенных зданий
Муниципальным округам в Ярославской области перечислят по 10 миллионов рублей на демонтаж разрушенных зданий и сооружений, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T21:21:00+03:00
2025-04-10T21:21:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Муниципальным округам в Ярославской области перечислят по 10 миллионов рублей на демонтаж разрушенных зданий и сооружений, сообщил губернатор Михаил Евраев. Сообщается, что губернатор провел оперативное совещание в правительстве региона. "Фактически погибших, разрушенных зданий и сооружений тысячи в регионе. В мае средства на демонтаж первых 100 объектов – по 10 миллионов рублей – поступят во все округа, кроме Ярославля и Рыбинска. Крупные города сами в состоянии справиться с этими задачами. Муниципальные команды, выполняющие план, получат поощрения", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. В областном правительстве подчеркивают, что разрушенные и неиспользуемые здания опасны для людей и окружающей среды. Для решения этой проблемы по инициативе губернатора с прошлого года в Ярославской области действует программа демонтажа таких объектов. "На сегодняшний день в реестре объектов, утративших свое функциональное назначение, числится 601 здание. В первом квартале 2025 года в разных округах области уже снесено более 150 таких сооружений. Работа по остальным продолжается в порядке, установленном каждым муниципальным образованием", - отметила на совещании заместитель председателя правительства региона Татьяна Потемкина. Процедура демонтажа, по словам начальника областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олега Кузнецова, выглядит следующим образом. Собственнику направляют уведомление о включении объекта в реестр утративших свое функциональное назначение и предложение демонтировать здание самостоятельно. После этого проводится повторный осмотр, по результатам которого фиксируется факт принятия или непринятия собственником мер в отношении данного объекта. Если работы по консервации или демонтажу сооружения не проведены, в адрес собственника направляют второе уведомление – о принятом решении по демонтажу объекта. Предлагается время для проведения работ собственными силами либо силами местной администрации. "После окончания срока проводится итоговый осмотр, по результатам которого в случае непринятия мер собственником выносится решение о демонтаже объекта. Вся процедура длится порядка трех месяцев", - пояснил Олег Кузнецов.
https://ria.ru/20241024/byudzhet-1979922971.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Округам Ярославской области выделят средства на демонтаж разрушенных зданий

Ярославским округам выделят по 10 млн рублей на демонтаж разрушенных зданий

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Муниципальным округам в Ярославской области перечислят по 10 миллионов рублей на демонтаж разрушенных зданий и сооружений, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Сообщается, что губернатор провел оперативное совещание в правительстве региона.
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"Фактически погибших, разрушенных зданий и сооружений тысячи в регионе. В мае средства на демонтаж первых 100 объектов – по 10 миллионов рублей – поступят во все округа, кроме Ярославля и Рыбинска. Крупные города сами в состоянии справиться с этими задачами. Муниципальные команды, выполняющие план, получат поощрения", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
В областном правительстве подчеркивают, что разрушенные и неиспользуемые здания опасны для людей и окружающей среды. Для решения этой проблемы по инициативе губернатора с прошлого года в Ярославской области действует программа демонтажа таких объектов.
"На сегодняшний день в реестре объектов, утративших свое функциональное назначение, числится 601 здание. В первом квартале 2025 года в разных округах области уже снесено более 150 таких сооружений. Работа по остальным продолжается в порядке, установленном каждым муниципальным образованием", - отметила на совещании заместитель председателя правительства региона Татьяна Потемкина.
Процедура демонтажа, по словам начальника областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олега Кузнецова, выглядит следующим образом. Собственнику направляют уведомление о включении объекта в реестр утративших свое функциональное назначение и предложение демонтировать здание самостоятельно. После этого проводится повторный осмотр, по результатам которого фиксируется факт принятия или непринятия собственником мер в отношении данного объекта. Если работы по консервации или демонтажу сооружения не проведены, в адрес собственника направляют второе уведомление – о принятом решении по демонтажу объекта. Предлагается время для проведения работ собственными силами либо силами местной администрации.
"После окончания срока проводится итоговый осмотр, по результатам которого в случае непринятия мер собственником выносится решение о демонтаже объекта. Вся процедура длится порядка трех месяцев", - пояснил Олег Кузнецов.
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