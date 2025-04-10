https://ria.ru/20250410/yakubovskiy-2010516078.html

Защита экс-совладельца "Азбуки вкуса" обжаловала приговор

Защита экс-совладельца "Азбуки вкуса" обжаловала приговор - РИА Новости, 10.04.2025

Защита экс-совладельца "Азбуки вкуса" обжаловала приговор

Защита бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского обжаловала его приговор по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости адвокат Виктория... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:08:00+03:00

2025-04-10T16:08:00+03:00

2025-04-10T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Защита бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского обжаловала его приговор по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости адвокат Виктория Бурковская. "Мы подали апелляционную жалобу в связи с нарушением права на защиту",- сказала она. Преснеский суд Москвы в среду приговорил Якубовского к восьми годам колонии общего режима.

https://ria.ru/20250409/yakubovskiy-2010323171.html

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