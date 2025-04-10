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Защита экс-совладельца "Азбуки вкуса" обжаловала приговор - РИА Новости, 10.04.2025
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16:08 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/yakubovskiy-2010516078.html
Защита экс-совладельца "Азбуки вкуса" обжаловала приговор
Защита экс-совладельца "Азбуки вкуса" обжаловала приговор - РИА Новости, 10.04.2025
Защита экс-совладельца "Азбуки вкуса" обжаловала приговор
Защита бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского обжаловала его приговор по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости адвокат Виктория... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:08:00+03:00
2025-04-10T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Защита бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского обжаловала его приговор по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости адвокат Виктория Бурковская. "Мы подали апелляционную жалобу в связи с нарушением права на защиту",- сказала она. Преснеский суд Москвы в среду приговорил Якубовского к восьми годам колонии общего режима.
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происшествия, москва, азбука вкуса, россия
Происшествия, Москва, Азбука вкуса, Россия
Защита экс-совладельца "Азбуки вкуса" обжаловала приговор

Защита экс-совладельца "Азбуки вкуса" Якубовского обжаловала приговор

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший совладелец сетей "Азбуки вкуса" и "Кофе хауз" Кирилл Якубовский
Бывший совладелец сетей Азбуки вкуса и Кофе хауз Кирилл Якубовский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Бывший совладелец сетей "Азбуки вкуса" и "Кофе хауз" Кирилл Якубовский
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Защита бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского обжаловала его приговор по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости адвокат Виктория Бурковская.
"Мы подали апелляционную жалобу в связи с нарушением права на защиту",- сказала она.
Преснеский суд Москвы в среду приговорил Якубовского к восьми годам колонии общего режима.
Оглашение приговора бывшему совладельцу Азбуки вкуса - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Против экс-совладельца "Азбуки вкуса" возбудили новое дело
9 апреля, 18:11
 
ПроисшествияМоскваАзбука вкусаРоссия
 
 
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