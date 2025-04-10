Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 10.04.2025 (обновлено: 19:09 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/vystavka-2010509090.html
Выставка "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае"
Выставка "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" - РИА Новости, 10.04.2025
Выставка "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае"
Экспозиция, посвященная гастрономическим традициям Древнего Китая, откроется для посетителей 11 апреля в выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы.
2025-04-10T19:08:00+03:00
2025-04-10T19:09:00+03:00
фото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010506823_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_f0702ad20bbf220181ca0582c14b2e8f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010506823_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa4d8953b0bb88ae8eef401a4b517138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото
Фото

Выставка "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае"

Читать ria.ru в
Дзен
Экспозиция, посвященная гастрономическим традициям Древнего Китая, откроется для посетителей 11 апреля в выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Женская кофта шань, отделенная лентой с узором в виде лотосов и золотых рыбок, на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.

Женская кофта шань, отделенная лентой с узором в виде лотосов и золотых рыбок, на выставке Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае в Музеях Московского Кремля

Женская кофта шань, отделенная лентой с узором в виде лотосов и золотых рыбок, на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Посетители на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.

Посетители на выставке Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае в Музеях Московского Кремля

Посетители на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Посетительницы на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.

Посетительницы на выставке Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае в Музеях Московского Кремля

Посетительницы на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Экспонат на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.

Экспонат на выставке Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае в Музеях Московского Кремля

Экспонат на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Посетитель фотографирует экспонат на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.

Посетитель фотографирует экспонат на выставке Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае в Музеях Московского Кремля

Посетитель фотографирует экспонат на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Посетитель на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.

Посетитель на выставке Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае в Музеях Московского Кремля

Посетитель на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Золоченый кувшин чжуцзы с резным орнаментом в виде птиц, зверей и цветов, представленный на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля. ы.

Золоченый кувшин чжуцзы с резным орнаментом в виде птиц, зверей и цветов, представленный на выставке Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае в Музеях Московского Кремля

Золоченый кувшин чжуцзы с резным орнаментом в виде птиц, зверей и цветов, представленный на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля. ы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Посетительница на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.

Посетительница на выставке Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае в Музеях Московского Кремля

Посетительница на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Фото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала