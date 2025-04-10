Выставка "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае"

Женская кофта шань, отделенная лентой с узором в виде лотосов и золотых рыбок, на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.
Женская кофта шань, отделенная лентой с узором в виде лотосов и золотых рыбок, на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.
Посетители на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.
Посетители на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.
Посетительницы на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.
Посетительницы на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.
Экспонат на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.
Экспонат на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.
Посетитель фотографирует экспонат на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.
Посетитель фотографирует экспонат на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.
Посетитель на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.
Посетитель на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.
Золоченый кувшин чжуцзы с резным орнаментом в виде птиц, зверей и цветов, представленный на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля. ы.
Золоченый кувшин чжуцзы с резным орнаментом в виде птиц, зверей и цветов, представленный на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля. ы.
Посетительница на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.
Посетительница на выставке "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" в Музеях Московского Кремля.