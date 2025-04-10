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В Кремле прокомментировали заявления ЕС о сербском вице-премьере - РИА Новости, 10.04.2025
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13:45 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/vulin-2010466790.html
В Кремле прокомментировали заявления ЕС о сербском вице-премьере
В Кремле прокомментировали заявления ЕС о сербском вице-премьере - РИА Новости, 10.04.2025
В Кремле прокомментировали заявления ЕС о сербском вице-премьере
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу указаний ЕС насчет снятия Александра Вулина с должности вице-премьера Сербии и назвал... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:45:00+03:00
2025-04-10T13:45:00+03:00
в мире
сербия
дмитрий песков
александр вулин
евросоюз
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу указаний ЕС насчет снятия Александра Вулина с должности вице-премьера Сербии и назвал ситуацию "печальным зрелищем". "Здесь можно выразить только сожаления. Европейцы не должны так делать. Они сами выходят за стандарты того, что они называют, и всегда называли, демократией. За стандарты того, чему они всегда пытались поучать другие страны, в том числе и нас. Здесь зрелище достаточно печальное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к давлению на Вулина со стороны ЕС после его заявлений. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее стала указывать сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
https://ria.ru/20250329/serbiya-2008156328.html
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в мире, сербия, дмитрий песков, александр вулин, евросоюз, брикс
В мире, Сербия, Дмитрий Песков, Александр Вулин, Евросоюз, БРИКС
В Кремле прокомментировали заявления ЕС о сербском вице-премьере

Песков назвал указания ЕС о снятии Вулина с должности печальным зрелищем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Вулин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу указаний ЕС насчет снятия Александра Вулина с должности вице-премьера Сербии и назвал ситуацию "печальным зрелищем".
"Здесь можно выразить только сожаления. Европейцы не должны так делать. Они сами выходят за стандарты того, что они называют, и всегда называли, демократией. За стандарты того, чему они всегда пытались поучать другие страны, в том числе и нас. Здесь зрелище достаточно печальное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к давлению на Вулина со стороны ЕС после его заявлений.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее стала указывать сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
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В миреСербияДмитрий ПесковАлександр ВулинЕвросоюзБРИКС
 
 
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