Рейтинг@Mail.ru
Глава Подмосковья Воробьев встретился со школьниками-стажерами из ОАЭ - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:03 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/vorobev-2010514198.html
Глава Подмосковья Воробьев встретился со школьниками-стажерами из ОАЭ
Глава Подмосковья Воробьев встретился со школьниками-стажерами из ОАЭ - РИА Новости, 10.04.2025
Глава Подмосковья Воробьев встретился со школьниками-стажерами из ОАЭ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в подмосковную гимназию имени Е. М. Примакова,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:03:00+03:00
2025-04-10T16:03:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935026467_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_833f7bcd0b9148ebd7a6d1adda29ea75.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в подмосковную гимназию имени Е. М. Примакова, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в гимназию имени Е. М. Примакова. На ее базе осенью прошлого года президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов открыли центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования, который носит имя шейхи Фатимы бинт Мубарак (матери президента ОАЭ). Он был создан для обмена лучшими практиками и педагогическими методиками, а также культурного обмена между российскими и арабскими школами", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, культурно-образовательная программа по обмену для ребят из 10-11 классов включает не только учебные занятия, но и организованные для них экскурсии, мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, столярному мастерству, изобразительному искусству, знакомство с отечественными разработками в области ИИ, русской культурой и традициями. За каждым из гостей из ОАЭ закреплен школьный наставник из числа гимназистов, который помогает влиться в учебный процесс. В рамках встречи ребята из ОАЭ совместно с гимназистами представили губернатору проекты, направленные на развитие сотрудничества. Например, школьники предложили провести спортивную олимпиаду по видам спорта, популярным в каждой из стран, чтобы развивать их в другой. В частности, дети из Эмиратов смогут погрузиться в мир хоккея, а ребята из России будут играть в подел-теннис. "Нам очень приятно приветствовать наших друзей, гостей из Объединенных Арабских Эмиратов. Осенью два лидера - наш президент и президент ОАЭ открыли центр международного сотрудничества. Он дал старт активной коммуникации, изучению языка, культуры (двух стран) и самое главное – реальному общению наших ребят с ребятами, которые приезжают сюда на стажировки, чтобы создавать совместные проекты, дальше развивать отношения. Это очень важно", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Два года назад в Абу-Даби был открыт филиал гимназии имени Е.М. Примакова - единственная школа в ОАЭ, которая выдает аттестат российского образца, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250410/podmoskove-2010513777.html
https://ria.ru/20250410/taksi-2010443239.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935026467_182:0:1142:720_1920x0_80_0_0_7fcfd57e82328ebaf96368de3e71f7c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Глава Подмосковья Воробьев встретился со школьниками-стажерами из ОАЭ

Воробьев встретился с подростками из ОАЭ, стажирующимися в Подмосковье

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) / Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) /
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в подмосковную гимназию имени Е. М. Примакова, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в гимназию имени Е. М. Примакова. На ее базе осенью прошлого года президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов открыли центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования, который носит имя шейхи Фатимы бинт Мубарак (матери президента ОАЭ). Он был создан для обмена лучшими практиками и педагогическими методиками, а также культурного обмена между российскими и арабскими школами", - отметили в пресс-службе.
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Поступления в консолидированный бюджет Подмосковья выросли на 15%
Вчера, 16:01
Согласно сообщению, культурно-образовательная программа по обмену для ребят из 10-11 классов включает не только учебные занятия, но и организованные для них экскурсии, мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, столярному мастерству, изобразительному искусству, знакомство с отечественными разработками в области ИИ, русской культурой и традициями.
За каждым из гостей из ОАЭ закреплен школьный наставник из числа гимназистов, который помогает влиться в учебный процесс.
В рамках встречи ребята из ОАЭ совместно с гимназистами представили губернатору проекты, направленные на развитие сотрудничества. Например, школьники предложили провести спортивную олимпиаду по видам спорта, популярным в каждой из стран, чтобы развивать их в другой. В частности, дети из Эмиратов смогут погрузиться в мир хоккея, а ребята из России будут играть в подел-теннис.
"Нам очень приятно приветствовать наших друзей, гостей из Объединенных Арабских Эмиратов. Осенью два лидера - наш президент и президент ОАЭ открыли центр международного сотрудничества. Он дал старт активной коммуникации, изучению языка, культуры (двух стран) и самое главное – реальному общению наших ребят с ребятами, которые приезжают сюда на стажировки, чтобы создавать совместные проекты, дальше развивать отношения. Это очень важно", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Два года назад в Абу-Даби был открыт филиал гимназии имени Е.М. Примакова - единственная школа в ОАЭ, которая выдает аттестат российского образца, добавили в пресс-службе.
Такси в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Свыше 48,7 млн поездок на такси совершили в Подмосковье с начала года
Вчера, 12:28
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала