https://ria.ru/20250410/vorobev-2010514198.html
Глава Подмосковья Воробьев встретился со школьниками-стажерами из ОАЭ
Глава Подмосковья Воробьев встретился со школьниками-стажерами из ОАЭ - РИА Новости, 10.04.2025
Глава Подмосковья Воробьев встретился со школьниками-стажерами из ОАЭ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в подмосковную гимназию имени Е. М. Примакова,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:03:00+03:00
2025-04-10T16:03:00+03:00
2025-04-10T16:03:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в подмосковную гимназию имени Е. М. Примакова, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в гимназию имени Е. М. Примакова. На ее базе осенью прошлого года президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов открыли центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования, который носит имя шейхи Фатимы бинт Мубарак (матери президента ОАЭ). Он был создан для обмена лучшими практиками и педагогическими методиками, а также культурного обмена между российскими и арабскими школами", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, культурно-образовательная программа по обмену для ребят из 10-11 классов включает не только учебные занятия, но и организованные для них экскурсии, мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, столярному мастерству, изобразительному искусству, знакомство с отечественными разработками в области ИИ, русской культурой и традициями. За каждым из гостей из ОАЭ закреплен школьный наставник из числа гимназистов, который помогает влиться в учебный процесс. В рамках встречи ребята из ОАЭ совместно с гимназистами представили губернатору проекты, направленные на развитие сотрудничества. Например, школьники предложили провести спортивную олимпиаду по видам спорта, популярным в каждой из стран, чтобы развивать их в другой. В частности, дети из Эмиратов смогут погрузиться в мир хоккея, а ребята из России будут играть в подел-теннис. "Нам очень приятно приветствовать наших друзей, гостей из Объединенных Арабских Эмиратов. Осенью два лидера - наш президент и президент ОАЭ открыли центр международного сотрудничества. Он дал старт активной коммуникации, изучению языка, культуры (двух стран) и самое главное – реальному общению наших ребят с ребятами, которые приезжают сюда на стажировки, чтобы создавать совместные проекты, дальше развивать отношения. Это очень важно", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Два года назад в Абу-Даби был открыт филиал гимназии имени Е.М. Примакова - единственная школа в ОАЭ, которая выдает аттестат российского образца, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250410/podmoskove-2010513777.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Глава Подмосковья Воробьев встретился со школьниками-стажерами из ОАЭ
Воробьев встретился с подростками из ОАЭ, стажирующимися в Подмосковье
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в подмосковную гимназию имени Е. М. Примакова, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в гимназию имени Е. М. Примакова. На ее базе осенью прошлого года президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов открыли центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования, который носит имя шейхи Фатимы бинт Мубарак (матери президента ОАЭ). Он был создан для обмена лучшими практиками и педагогическими методиками, а также культурного обмена между российскими и арабскими школами", - отметили в пресс-службе.
Согласно сообщению, культурно-образовательная программа по обмену для ребят из 10-11 классов включает не только учебные занятия, но и организованные для них экскурсии, мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, столярному мастерству, изобразительному искусству, знакомство с отечественными разработками в области ИИ, русской культурой и традициями.
За каждым из гостей из ОАЭ закреплен школьный наставник из числа гимназистов, который помогает влиться в учебный процесс.
В рамках встречи ребята из ОАЭ совместно с гимназистами представили губернатору проекты, направленные на развитие сотрудничества. Например, школьники предложили провести спортивную олимпиаду по видам спорта, популярным в каждой из стран, чтобы развивать их в другой. В частности, дети из Эмиратов смогут погрузиться в мир хоккея, а ребята из России будут играть в подел-теннис.
"Нам очень приятно приветствовать наших друзей, гостей из Объединенных Арабских Эмиратов. Осенью два лидера - наш президент и президент ОАЭ открыли центр международного сотрудничества. Он дал старт активной коммуникации, изучению языка, культуры (двух стран) и самое главное – реальному общению наших ребят с ребятами, которые приезжают сюда на стажировки, чтобы создавать совместные проекты, дальше развивать отношения. Это очень важно", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Два года назад в Абу-Даби был открыт филиал гимназии имени Е.М. Примакова - единственная школа в ОАЭ, которая выдает аттестат российского образца, добавили в пресс-службе.