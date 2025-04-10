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Одесский военкомат утверждает, что его сотрудник умер не от передозировки

Одесский военкомат утверждает, что его сотрудник умер не от передозировки - РИА Новости, 10.04.2025

Одесский военкомат утверждает, что его сотрудник умер не от передозировки

Одесский областной военкомат утверждает, что их сотрудник умер от отека головного мозга из-за ранее полученной травмы. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:49:00+03:00

2025-04-10T10:49:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Одесский областной военкомат утверждает, что их сотрудник умер от отека головного мозга из-за ранее полученной травмы. Украинское издание "Бессарабия Inform" в среду сообщало, что сотрудник военкомата в городе Рени в Одесской области умер от передозировки наркотиков. "Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал отек головного мозга, возникший как отдаленное следствие ранее полученной, неуточненной черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) военкомата. Указанное издание сообщало, что 49-летний мужчина был доставлен в больницу в понедельник днем и вскоре скончался. Как уточнялось, незадолго до госпитализации мужчина принимал наркотические вещества.* Компания Meta (соцсети Facebook Instagram) признана в РФ экстремистской

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