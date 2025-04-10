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Одесский военкомат утверждает, что его сотрудник умер не от передозировки - РИА Новости, 10.04.2025
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10:49 10.04.2025
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Одесский военкомат утверждает, что его сотрудник умер не от передозировки
Одесский военкомат утверждает, что его сотрудник умер не от передозировки - РИА Новости, 10.04.2025
Одесский военкомат утверждает, что его сотрудник умер не от передозировки
Одесский областной военкомат утверждает, что их сотрудник умер от отека головного мозга из-за ранее полученной травмы. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Одесский областной военкомат утверждает, что их сотрудник умер от отека головного мозга из-за ранее полученной травмы. Украинское издание "Бессарабия Inform" в среду сообщало, что сотрудник военкомата в городе Рени в Одесской области умер от передозировки наркотиков. "Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал отек головного мозга, возникший как отдаленное следствие ранее полученной, неуточненной черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) военкомата. Указанное издание сообщало, что 49-летний мужчина был доставлен в больницу в понедельник днем и вскоре скончался. Как уточнялось, незадолго до госпитализации мужчина принимал наркотические вещества.* Компания Meta (соцсети Facebook Instagram) признана в РФ экстремистской
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Одесский военкомат утверждает, что его сотрудник умер не от передозировки

Одесский военкомат заявил, что его сотрудник умер от отека головного мозга

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Одесский областной военкомат утверждает, что их сотрудник умер от отека головного мозга из-за ранее полученной травмы.
Украинское издание "Бессарабия Inform" в среду сообщало, что сотрудник военкомата в городе Рени в Одесской области умер от передозировки наркотиков.
"Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал отек головного мозга, возникший как отдаленное следствие ранее полученной, неуточненной черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) военкомата.
Указанное издание сообщало, что 49-летний мужчина был доставлен в больницу в понедельник днем и вскоре скончался. Как уточнялось, незадолго до госпитализации мужчина принимал наркотические вещества.
* Компания Meta (соцсети Facebook Instagram) признана в РФ экстремистской
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