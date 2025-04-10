https://ria.ru/20250410/vershinin-2010548331.html

Вершинин обсудил с послом Швейцарии продовольственную безопасность

Вершинин обсудил с послом Швейцарии продовольственную безопасность - РИА Новости, 10.04.2025

Вершинин обсудил с послом Швейцарии продовольственную безопасность

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии Кристиной Марти Ланг ситуацию в сфере обеспечения глобальной... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:45:00+03:00

2025-04-10T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии Кристиной Марти Ланг ситуацию в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности и взаимодействие в ООН, сообщили в МИД России. "Собеседники рассмотрели ряд актуальных международных и региональных тем с упором на их обсуждение в рамках ГА ООН и других профильных многосторонних площадок. В числе затронутых сюжетов – ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности, взаимодействие в ООН и общие вопросы функционирования Всемирной организации, включая поддержку кандидатур", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

https://ria.ru/20250227/vershinin-2001855898.html

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россия, швейцария, сергей вершинин, оон, в мире