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Вершинин обсудил с послом Швейцарии продовольственную безопасность - РИА Новости, 10.04.2025
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17:45 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/vershinin-2010548331.html
Вершинин обсудил с послом Швейцарии продовольственную безопасность
Вершинин обсудил с послом Швейцарии продовольственную безопасность - РИА Новости, 10.04.2025
Вершинин обсудил с послом Швейцарии продовольственную безопасность
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии Кристиной Марти Ланг ситуацию в сфере обеспечения глобальной... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:45:00+03:00
2025-04-10T17:45:00+03:00
россия
швейцария
сергей вершинин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии Кристиной Марти Ланг ситуацию в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности и взаимодействие в ООН, сообщили в МИД России. "Собеседники рассмотрели ряд актуальных международных и региональных тем с упором на их обсуждение в рамках ГА ООН и других профильных многосторонних площадок. В числе затронутых сюжетов – ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности, взаимодействие в ООН и общие вопросы функционирования Всемирной организации, включая поддержку кандидатур", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
https://ria.ru/20250227/vershinin-2001855898.html
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россия, швейцария, сергей вершинин, оон, в мире
Россия, Швейцария, Сергей Вершинин, ООН, В мире
Вершинин обсудил с послом Швейцарии продовольственную безопасность

Вершинин обсудил с послом Швейцарии Марти Ланг взаимодействие в ООН

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Вершинин
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Вершинин . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии Кристиной Марти Ланг ситуацию в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности и взаимодействие в ООН, сообщили в МИД России.
"Собеседники рассмотрели ряд актуальных международных и региональных тем с упором на их обсуждение в рамках ГА ООН и других профильных многосторонних площадок. В числе затронутых сюжетов – ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности, взаимодействие в ООН и общие вопросы функционирования Всемирной организации, включая поддержку кандидатур", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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