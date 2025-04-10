Сийярто объяснил, почему Венгрия не поддержала ответные пошлины ЕС
Сийярто: Венгрия дальновидно не поддержала ответные пошлины ЕС против США
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 апр - РИА Новости. Венгрия дальновидно не стала поддерживать ответные пошлины Евросоюза против американских товаров, поскольку президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней действие пошлин для стран, которые не ввели ответные меры, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
"Мы снова были/оказались правы! Мы были единственной страной-членом ЕС, кто вчера днем не голосовал по ответным пошлинам Брюсселя против США. Вечером президент Трамп приостановил действие пошлин на девяносто дней в отношении стран, которые не ввели ответные пошлины. Разве мы не говорили? Стратегическое спокойствие!" - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
После введения США новых пошлин на иностранные товары, в том числе из Европы, объем пошлин на товары из ЕС, поставляемые на американский рынок, может вырасти в 11 раз - с семи миллиардов до 80 миллиардов евро. Пошлины ударят по значительной части экспорта ЕС. Фактически, будет затронут экспорт из Евросоюза на 380 миллиардов, а это около 70% от всего экспорта, он столкнется с пошлинами в 20-25%.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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