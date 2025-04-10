На Сахалине группу подростков заподозрили в осквернении мемориала
СК возбудил дело после осквернения мемориала с Вечным огнем в Южно-Сахалинске
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр – РИА Новости. Группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем в Южно-Сахалинске, возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК России по Сахалинской области.
По информации пресс-службы ведомства, дело возбуждено по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
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"По данным следствия, в апреле текущего года на территории Площади Славы в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области группа подростков совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны – Вечного огня", - говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления ведомства доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, надзорное ведомство организовало проверку по данному происшествию.
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"Инцидент произошел на мемориальном комплексе Площади Славы в Южно-Сахалинске 3 апреля. Дети пытались потушить Вечный огонь, кидая в чашу бутылки и топча пламя", - рассказал представитель пресс-службы.
В ходе проверки прокуратура оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты соответствующие комплексные меры реагирования.
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