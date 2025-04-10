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На Сахалине группу подростков заподозрили в осквернении мемориала - РИА Новости, 10.04.2025
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04:50 10.04.2025 (обновлено: 07:44 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/vandaly-2010370044.html
На Сахалине группу подростков заподозрили в осквернении мемориала
На Сахалине группу подростков заподозрили в осквернении мемориала - РИА Новости, 10.04.2025
На Сахалине группу подростков заподозрили в осквернении мемориала
Группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем в Южно-Сахалинске, возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК России по Сахалинской области. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T04:50:00+03:00
2025-04-10T07:44:00+03:00
происшествия
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр – РИА Новости. Группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем в Южно-Сахалинске, возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК России по Сахалинской области. По информации пресс-службы ведомства, дело возбуждено по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). "По данным следствия, в апреле текущего года на территории Площади Славы в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области группа подростков совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны – Вечного огня", - говорится в сообщении. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления ведомства доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, надзорное ведомство организовало проверку по данному происшествию."Инцидент произошел на мемориальном комплексе Площади Славы в Южно-Сахалинске 3 апреля. Дети пытались потушить Вечный огонь, кидая в чашу бутылки и топча пламя", - рассказал представитель пресс-службы.В ходе проверки прокуратура оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты соответствующие комплексные меры реагирования.
https://ria.ru/20250403/taganrog-2009060774.html
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южно-сахалинск
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происшествия, россия, южно-сахалинск, сахалинская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На Сахалине группу подростков заподозрили в осквернении мемориала

СК возбудил дело после осквернения мемориала с Вечным огнем в Южно-Сахалинске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр – РИА Новости. Группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем в Южно-Сахалинске, возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК России по Сахалинской области.
По информации пресс-службы ведомства, дело возбуждено по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
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В Таганроге осквернили памятник героям-подпольщикам
3 апреля, 11:19
"По данным следствия, в апреле текущего года на территории Площади Славы в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области группа подростков совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны – Вечного огня", - говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления ведомства доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, надзорное ведомство организовало проверку по данному происшествию.
«
"Инцидент произошел на мемориальном комплексе Площади Славы в Южно-Сахалинске 3 апреля. Дети пытались потушить Вечный огонь, кидая в чашу бутылки и топча пламя", - рассказал представитель пресс-службы.
В ходе проверки прокуратура оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты соответствующие комплексные меры реагирования.
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ПроисшествияРоссияЮжно-СахалинскСахалинская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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