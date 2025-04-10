https://ria.ru/20250410/vandaly-2010370044.html

На Сахалине группу подростков заподозрили в осквернении мемориала

На Сахалине группу подростков заподозрили в осквернении мемориала - РИА Новости, 10.04.2025

На Сахалине группу подростков заподозрили в осквернении мемориала

Группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем в Южно-Сахалинске, возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК России по Сахалинской области. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T04:50:00+03:00

2025-04-10T04:50:00+03:00

2025-04-10T07:44:00+03:00

происшествия

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр – РИА Новости. Группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем в Южно-Сахалинске, возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК России по Сахалинской области. По информации пресс-службы ведомства, дело возбуждено по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). "По данным следствия, в апреле текущего года на территории Площади Славы в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области группа подростков совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны – Вечного огня", - говорится в сообщении. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления ведомства доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, надзорное ведомство организовало проверку по данному происшествию."Инцидент произошел на мемориальном комплексе Площади Славы в Южно-Сахалинске 3 апреля. Дети пытались потушить Вечный огонь, кидая в чашу бутылки и топча пламя", - рассказал представитель пресс-службы.В ходе проверки прокуратура оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты соответствующие комплексные меры реагирования.

https://ria.ru/20250403/taganrog-2009060774.html

https://ria.ru/20241230/klin-1992078607.html

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южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, южно-сахалинск, сахалинская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)