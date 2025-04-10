https://ria.ru/20250410/usa-2010429055.html

МИД КНР предупредил о росте сопротивления из-за решений США по тарифам

МИД КНР предупредил о росте сопротивления из-за решений США по тарифам - РИА Новости, 10.04.2025

МИД КНР предупредил о росте сопротивления из-за решений США по тарифам

США, принося в жертву законные права других стран в угоду своим интересам, неизбежно столкнутся с еще более жестким сопротивлением со стороны всего мира, заявил РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:31:00+03:00

2025-04-10T11:31:00+03:00

2025-04-10T12:09:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg

ПЕКИН, 10 апр - РИА Новости. США, принося в жертву законные права других стран в угоду своим интересам, неизбежно столкнутся с еще более жестким сопротивлением со стороны всего мира, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина Штатов для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%. "Ставя собственные интересы выше интересов международного сообщества и принося в жертву законные права и интересы других в угоду своим гегемонистским интересам, США неизбежно столкнутся с еще более жестким сопротивлением со стороны международного сообщества", - сказал Линь Цзянь.

https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт