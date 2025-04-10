МИД КНР предупредил о росте сопротивления из-за решений США по тарифам
МИД КНР: США столкнутся с еще более жестким сопротивлением со стороны всего мира
Флаг у здания генконсульства КНР в Хьюстоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 апр - РИА Новости. США, принося в жертву законные права других стран в угоду своим интересам, неизбежно столкнутся с еще более жестким сопротивлением со стороны всего мира, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина Штатов для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%.
"Ставя собственные интересы выше интересов международного сообщества и принося в жертву законные права и интересы других в угоду своим гегемонистским интересам, США неизбежно столкнутся с еще более жестким сопротивлением со стороны международного сообщества", - сказал Линь Цзянь.