В ВСУ хотят уволить командующего силами беспилотных систем
Командующего силами беспилотных систем ВСУ Сухаревского хотят уволить
© Министерство обороны УкраиныВадим Сухаревский
© Министерство обороны Украины
Вадим Сухаревский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Власти Украины планируют уволить командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, он может возглавить один из армейских корпусов, сообщает в четверг издание "Украинский милитарный портал" со ссылкой на источники в политических и военных кругах.
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в сентябре заявляла, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается избавиться от Сухаревского.
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"Командующего силами беспилотных систем полковника Вадима Сухаревского планируют уволить. Сухаревскому могут поручить командование вновь созданным армейским корпусом. Обсуждение вопроса увольнения в руководстве ВСУ продолжается уже несколько месяцев. Какой именно из армейских корпусов должен возглавить Вадим Сухаревский, не называют. Сейчас они созданы в сухопутных, десантно-штурмовых войсках и морской пехоте военно-морских сил ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Силы беспилотных систем были сформированы на Украине как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский. До этого он был заместителем главкома ВСУ.
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