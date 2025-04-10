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В ВСУ хотят уволить командующего силами беспилотных систем - РИА Новости, 10.04.2025
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13:20 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/ukraina-2010455945.html
В ВСУ хотят уволить командующего силами беспилотных систем
В ВСУ хотят уволить командующего силами беспилотных систем - РИА Новости, 10.04.2025
В ВСУ хотят уволить командующего силами беспилотных систем
Власти Украины планируют уволить командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, он может возглавить один из армейских корпусов, сообщает в четверг... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:20:00+03:00
2025-04-10T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Власти Украины планируют уволить командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, он может возглавить один из армейских корпусов, сообщает в четверг издание "Украинский милитарный портал" со ссылкой на источники в политических и военных кругах. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в сентябре заявляла, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается избавиться от Сухаревского. "Командующего силами беспилотных систем полковника Вадима Сухаревского планируют уволить. Сухаревскому могут поручить командование вновь созданным армейским корпусом. Обсуждение вопроса увольнения в руководстве ВСУ продолжается уже несколько месяцев. Какой именно из армейских корпусов должен возглавить Вадим Сухаревский, не называют. Сейчас они созданы в сухопутных, десантно-штурмовых войсках и морской пехоте военно-морских сил ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Силы беспилотных систем были сформированы на Украине как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский. До этого он был заместителем главкома ВСУ.
https://ria.ru/20250316/vsu-2005360461.html
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В ВСУ хотят уволить командующего силами беспилотных систем

Командующего силами беспилотных систем ВСУ Сухаревского хотят уволить

© Министерство обороны УкраиныВадим Сухаревский
Вадим Сухаревский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Министерство обороны Украины
Вадим Сухаревский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Власти Украины планируют уволить командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, он может возглавить один из армейских корпусов, сообщает в четверг издание "Украинский милитарный портал" со ссылкой на источники в политических и военных кругах.
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в сентябре заявляла, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается избавиться от Сухаревского.
Анатолий Баргилевич - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ
16 марта, 18:59
"Командующего силами беспилотных систем полковника Вадима Сухаревского планируют уволить. Сухаревскому могут поручить командование вновь созданным армейским корпусом. Обсуждение вопроса увольнения в руководстве ВСУ продолжается уже несколько месяцев. Какой именно из армейских корпусов должен возглавить Вадим Сухаревский, не называют. Сейчас они созданы в сухопутных, десантно-штурмовых войсках и морской пехоте военно-морских сил ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Силы беспилотных систем были сформированы на Украине как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский. До этого он был заместителем главкома ВСУ.
Андрей Гнатов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ
26 февраля, 21:50
 
В миреУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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