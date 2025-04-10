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НАТО проводит учения в Северном море по отражению "российского нападения" - РИА Новости, 10.04.2025
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12:44 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/ucheniya-2010446380.html
НАТО проводит учения в Северном море по отражению "российского нападения"
НАТО проводит учения в Северном море по отражению "российского нападения" - РИА Новости, 10.04.2025
НАТО проводит учения в Северном море по отражению "российского нападения"
Военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению "российского нападения" на РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:44:00+03:00
2025-04-10T12:44:00+03:00
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нато
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БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению "российского нападения" на территорию союзников альянса и сдерживания противника, сообщает издание Spiegel. "Люфтваффе совместно с партнёрами по НАТО проводят учения по сценарию российского нападения на территорию альянса", - пишет издание. В Ramstein Flag 2025 у побережья Северного моря в Нидерландах до этой пятницы будут задействованы свыше 90 самолетов, вертолетов и БПЛА. В учениях участвует 8 истребителей германских ВВС Eurofighter. Учения начались ещё 31 марта. В ходе учений отрабатывается поддержка союзных сухопутных войск "в оборонительной борьбе против захватчиков". "Мы надеемся, что такие учения сдержат нашего противника", — приводит Spiegel слова командующего ВВС НАТО из штаб-квартиры в немецком Рамштайне американского генерала Джеймса Хекера. По словам Хекера, цель учений заключается в том, чтобы отработанные навыки никогда не пришлось применять на практике, но при этом НАТО всегда было готово использовать их в случае чрезвычайной ситуации. Примечательно, что в пресс-релизах ВВС стран НАТО словосочетаний наподобие "сценарий нападения России" не встречается. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250322/mid-2006632956.html
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россия, москва, северное море, владимир путин, такер карлсон, нато, eurofighter typhoon, в мире
Россия, Москва, Северное море, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Eurofighter Typhoon, В мире
НАТО проводит учения в Северном море по отражению "российского нападения"

ВВС НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель НАТО Eurofighter Typhoon
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению "российского нападения" на территорию союзников альянса и сдерживания противника, сообщает издание Spiegel.
"Люфтваффе совместно с партнёрами по НАТО проводят учения по сценарию российского нападения на территорию альянса", - пишет издание.
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В Ramstein Flag 2025 у побережья Северного моря в Нидерландах до этой пятницы будут задействованы свыше 90 самолетов, вертолетов и БПЛА. В учениях участвует 8 истребителей германских ВВС Eurofighter. Учения начались ещё 31 марта.
В ходе учений отрабатывается поддержка союзных сухопутных войск "в оборонительной борьбе против захватчиков".
"Мы надеемся, что такие учения сдержат нашего противника", — приводит Spiegel слова командующего ВВС НАТО из штаб-квартиры в немецком Рамштайне американского генерала Джеймса Хекера.
По словам Хекера, цель учений заключается в том, чтобы отработанные навыки никогда не пришлось применять на практике, но при этом НАТО всегда было готово использовать их в случае чрезвычайной ситуации.
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Примечательно, что в пресс-релизах ВВС стран НАТО словосочетаний наподобие "сценарий нападения России" не встречается.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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