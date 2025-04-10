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В Подмосковье предъявили обвинение подростку, зарезавшему мальчика
В Подмосковье предъявили обвинение подростку, зарезавшему мальчика - РИА Новости, 10.04.2025
В Подмосковье предъявили обвинение подростку, зарезавшему мальчика
Подростку, зарезавшему мальчика в Подмосковье, предъявлено обвинение, он признал вину и раскаялся в содеянном, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:51:00+03:00
2025-04-10T10:51:00+03:00
2025-04-10T11:27:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Подростку, зарезавшему мальчика в Подмосковье, предъявлено обвинение, он признал вину и раскаялся в содеянном, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК РФ по региону Ольга Врадий.В среду прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на 10-летнего мальчика, ребенок погиб. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого вскоре задержали, он, по данным СК, пытался инсценировать нападение на себя."Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 14-летнему подростку, задержанному в порядке ст. 91 УПК РФ, предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (по пунктам "в, л" части 2 статьи 105 УК РФ). Вину в инкриминируемом ему деянии он признал и раскаялся в содеянном", - сказала Врадий.
https://ria.ru/20250307/stavropole-2003612460.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье предъявили обвинение подростку, зарезавшему мальчика
СК: в Подмосковье предъявили обвинение в убийстве зарезавшему мальчика подростку