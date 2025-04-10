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Источник: Турция не получала запросов о проведении переговоров России и США - РИА Новости, 10.04.2025
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15:55 10.04.2025 (обновлено: 15:57 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/turtsija-2010512114.html
Источник: Турция не получала запросов о проведении переговоров России и США
Источник: Турция не получала запросов о проведении переговоров России и США - РИА Новости, 10.04.2025
Источник: Турция не получала запросов о проведении переговоров России и США
Турция не получала запросов об организации следующих переговоров РФ и США в Стамбуле, готова к посредничеству в случае такой необходимости, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:55:00+03:00
2025-04-10T15:57:00+03:00
в мире
россия
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александр дарчиев
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АНКАРА, 10 апр - РИА Новости. Турция не получала запросов об организации следующих переговоров РФ и США в Стамбуле, готова к посредничеству в случае такой необходимости, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице. Переговоры делегаций РФ и США начались в 10.00 в четверг в российском генконсульстве в Стамбуле. Россию на встрече представляет посол в США Александр Дарчиев, американскую делегацию - заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники - представители внешнеполитических ведомств РФ и Штатов. Это второй раунд российско-американских переговоров. "Пока таких запросов от сторон не было. Турция готова к любому посредничеству. Но пока конкретики нет",- сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии информации по следующему раунду переговоров в Стамбуле. В МИД России отмечали, что на встрече в четверг будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран. Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010485967.html
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в мире, россия, стамбул, сша, александр дарчиев
В мире, Россия, Стамбул, США, Александр Дарчиев
Источник: Турция не получала запросов о проведении переговоров России и США

Турция не получала запросов об организации следующих переговоров РФ и США

© Flickr / KLMirceaТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Flickr / KLMircea
Турецкий флаг. Архивное фото
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АНКАРА, 10 апр - РИА Новости. Турция не получала запросов об организации следующих переговоров РФ и США в Стамбуле, готова к посредничеству в случае такой необходимости, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.
Переговоры делегаций РФ и США начались в 10.00 в четверг в российском генконсульстве в Стамбуле. Россию на встрече представляет посол в США Александр Дарчиев, американскую делегацию - заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники - представители внешнеполитических ведомств РФ и Штатов. Это второй раунд российско-американских переговоров.
"Пока таких запросов от сторон не было. Турция готова к любому посредничеству. Но пока конкретики нет",- сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии информации по следующему раунду переговоров в Стамбуле.
В МИД России отмечали, что на встрече в четверг будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран.
Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Источник: заявлений для прессы после переговоров России и США не будет
Вчера, 14:29
 
В миреРоссияСтамбулСШААлександр Дарчиев
 
 
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