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WP: поступок Трампа ошеломил чиновников в Белом доме - РИА Новости, 10.04.2025
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15:34 10.04.2025 (обновлено: 18:11 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/trump-2010504973.html
WP: поступок Трампа ошеломил чиновников в Белом доме
WP: поступок Трампа ошеломил чиновников в Белом доме - РИА Новости, 10.04.2025
WP: поступок Трампа ошеломил чиновников в Белом доме
Высокопоставленные чиновники в Белом доме были шокированы решением президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин для более чем 75 стран, пишет газета... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:34:00+03:00
2025-04-10T18:11:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
в мире
дональд трамп
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Высокопоставленные чиновники в Белом доме были шокированы решением президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин для более чем 75 стран, пишет газета The Washington Post."Внутри Белого дома даже некоторые высокопоставленные чиновники, похоже, были ошеломлены переменой. Через несколько мгновений после публикации Трампом в Truth Social о "паузе" помощники вскочили, чтобы посовещаться о том, как действовать дальше, и быстро созвали пресс-конференцию с Бессентом и Каролин Левитт", — говорится в материале.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила десять процентов, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.Тем не менее в среду американский президент заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США сообщал, что американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций.Газета The New York Times со ссылкой на источники, в свою очередь, сообщала, что приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне по поводу возникновения нового мирового финансового кризиса.
https://ria.ru/20250409/evropa-2010134054.html
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сша
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сша, вашингтон (штат), скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире, дональд трамп
США, Вашингтон (штат), Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Дональд Трамп
WP: поступок Трампа ошеломил чиновников в Белом доме

WP: решение Трампа отложить пошлины шокировало чиновников в Белом доме

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Высокопоставленные чиновники в Белом доме были шокированы решением президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин для более чем 75 стран, пишет газета The Washington Post.
"Внутри Белого дома даже некоторые высокопоставленные чиновники, похоже, были ошеломлены переменой. Через несколько мгновений после публикации Трампом в Truth Social о "паузе" помощники вскочили, чтобы посовещаться о том, как действовать дальше, и быстро созвали пресс-конференцию с Бессентом и Каролин Левитт", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила десять процентов, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
Тем не менее в среду американский президент заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США сообщал, что американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций.
Газета The New York Times со ссылкой на источники, в свою очередь, сообщала, что приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне по поводу возникновения нового мирового финансового кризиса.
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