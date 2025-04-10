https://ria.ru/20250410/taksi-2010443239.html
Свыше 48,7 млн поездок на такси совершили в Подмосковье с начала года
Свыше 48,7 млн поездок на такси совершили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 10.04.2025
Свыше 48,7 млн поездок на такси совершили в Подмосковье с начала года
Пассажиры такси совершили более 48,7 миллиона поездок с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:28:00+03:00
2025-04-10T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пассажиры такси совершили более 48,7 миллиона поездок с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число поездок выросло более чем на 6% или на 4,2 миллиона поездок. Так, на линию каждый день выезжали более 65 тысяч автомобилей такси. При этом число поездок увеличилось до 540 тысяч раз в день — это примерно 1,3 миллиона человек. Больше всего поездок совершили пассажиры в Красногорске, Одинцове, Химках, Люберцах и Домодедове, а средний чек за поездку составил порядка 470 рублей. В такси региона работают только квалифицированные водители со всеми необходимыми разрешениями. С 1 марта аттестация на знание правил работы в такси стала обязательной для всех водителей, не прошедшие обязательное тестирование были отключены от заказов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 48,7 млн поездок на такси совершили в Подмосковье с начала года
Более 48,7 миллиона поездок на такси совершили в Московской области в 2025 году
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пассажиры такси совершили более 48,7 миллиона поездок с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число поездок выросло более чем на 6% или на 4,2 миллиона поездок. Так, на линию каждый день выезжали более 65 тысяч автомобилей такси. При этом число поездок увеличилось до 540 тысяч раз в день — это примерно 1,3 миллиона человек.
Больше всего поездок совершили пассажиры в Красногорске, Одинцове, Химках, Люберцах и Домодедове, а средний чек за поездку составил порядка 470 рублей.
В такси региона работают только квалифицированные водители со всеми необходимыми разрешениями. С 1 марта аттестация на знание правил работы в такси стала обязательной для всех водителей, не прошедшие обязательное тестирование были отключены от заказов.