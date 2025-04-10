https://ria.ru/20250410/taksi-2010443239.html

Свыше 48,7 млн поездок на такси совершили в Подмосковье с начала года

Свыше 48,7 млн поездок на такси совершили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 10.04.2025

Свыше 48,7 млн поездок на такси совершили в Подмосковье с начала года

Пассажиры такси совершили более 48,7 миллиона поездок с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:28:00+03:00

2025-04-10T12:28:00+03:00

2025-04-10T12:28:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999921397_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_dc09f0e2ca59d9e4441cf1a15c06f022.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пассажиры такси совершили более 48,7 миллиона поездок с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число поездок выросло более чем на 6% или на 4,2 миллиона поездок. Так, на линию каждый день выезжали более 65 тысяч автомобилей такси. При этом число поездок увеличилось до 540 тысяч раз в день — это примерно 1,3 миллиона человек. Больше всего поездок совершили пассажиры в Красногорске, Одинцове, Химках, Люберцах и Домодедове, а средний чек за поездку составил порядка 470 рублей. В такси региона работают только квалифицированные водители со всеми необходимыми разрешениями. С 1 марта аттестация на знание правил работы в такси стала обязательной для всех водителей, не прошедшие обязательное тестирование были отключены от заказов.

https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010272033.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)