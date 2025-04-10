Рейтинг@Mail.ru
Свыше 48,7 млн поездок на такси совершили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:28 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/taksi-2010443239.html
Свыше 48,7 млн поездок на такси совершили в Подмосковье с начала года
Свыше 48,7 млн поездок на такси совершили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 10.04.2025
Свыше 48,7 млн поездок на такси совершили в Подмосковье с начала года
Пассажиры такси совершили более 48,7 миллиона поездок с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:28:00+03:00
2025-04-10T12:28:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999921397_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_dc09f0e2ca59d9e4441cf1a15c06f022.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пассажиры такси совершили более 48,7 миллиона поездок с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число поездок выросло более чем на 6% или на 4,2 миллиона поездок. Так, на линию каждый день выезжали более 65 тысяч автомобилей такси. При этом число поездок увеличилось до 540 тысяч раз в день — это примерно 1,3 миллиона человек. Больше всего поездок совершили пассажиры в Красногорске, Одинцове, Химках, Люберцах и Домодедове, а средний чек за поездку составил порядка 470 рублей. В такси региона работают только квалифицированные водители со всеми необходимыми разрешениями. С 1 марта аттестация на знание правил работы в такси стала обязательной для всех водителей, не прошедшие обязательное тестирование были отключены от заказов.
https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010272033.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999921397_57:0:777:540_1920x0_80_0_0_40b76126032221bcd67fdec911e95ad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 48,7 млн поездок на такси совершили в Подмосковье с начала года

Более 48,7 миллиона поездок на такси совершили в Московской области в 2025 году

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиТакси в Подмосковье
Такси в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Такси в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пассажиры такси совершили более 48,7 миллиона поездок с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число поездок выросло более чем на 6% или на 4,2 миллиона поездок. Так, на линию каждый день выезжали более 65 тысяч автомобилей такси. При этом число поездок увеличилось до 540 тысяч раз в день — это примерно 1,3 миллиона человек.
Больше всего поездок совершили пассажиры в Красногорске, Одинцове, Химках, Люберцах и Домодедове, а средний чек за поездку составил порядка 470 рублей.
В такси региона работают только квалифицированные водители со всеми необходимыми разрешениями. С 1 марта аттестация на знание правил работы в такси стала обязательной для всех водителей, не прошедшие обязательное тестирование были отключены от заказов.
Вид города Коломна в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Свыше 20 информщитов оборудовали на ж/д станциях и переходах Подмосковья
Вчера, 15:38
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала