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Потери ВСУ в зоне "Юга" составили до 330 человек - РИА Новости, 10.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 10.04.2025 (обновлено: 14:05 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/svo-2010470114.html
Потери ВСУ в зоне "Юга" составили до 330 человек
Потери ВСУ в зоне "Юга" составили до 330 человек - РИА Новости, 10.04.2025
Потери ВСУ в зоне "Юга" составили до 330 человек
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, три бронемашины, полевой склад боеприпасов, сообщили РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:54:00+03:00
2025-04-10T14:05:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днр
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, три бронемашины, полевой склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Заря, Клебан-Бык, Григоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, уничтожен полевой склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250410/chasovyar-1981337707.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), днр
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ДНР
Потери ВСУ в зоне "Юга" составили до 330 человек

Подразделения "Южной" группировки ВС РФ улучшили свое тактическое положение

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в Запорожской области
Военнослужащий ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, три бронемашины, полевой склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Заря, Клебан-Бык, Григоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, украинские войска потеряли до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, уничтожен полевой склад боеприпасов.
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