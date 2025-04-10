https://ria.ru/20250410/svo-2010470114.html
Потери ВСУ в зоне "Юга" составили до 330 человек
Потери ВСУ в зоне "Юга" составили до 330 человек - РИА Новости, 10.04.2025
Потери ВСУ в зоне "Юга" составили до 330 человек
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, три бронемашины, полевой склад боеприпасов, сообщили РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:54:00+03:00
2025-04-10T13:54:00+03:00
2025-04-10T14:05:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988266_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_112dd9965b267305fc1ebee2419214e0.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, три бронемашины, полевой склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Заря, Клебан-Бык, Григоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, уничтожен полевой склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250410/chasovyar-1981337707.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988266_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1fb92a99e7a05686c12b04023437f5c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), днр
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ДНР
Потери ВСУ в зоне "Юга" составили до 330 человек
Подразделения "Южной" группировки ВС РФ улучшили свое тактическое положение