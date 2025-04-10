https://ria.ru/20250410/svo-2010470114.html

Потери ВСУ в зоне "Юга" составили до 330 человек

Потери ВСУ в зоне "Юга" составили до 330 человек - РИА Новости, 10.04.2025

Потери ВСУ в зоне "Юга" составили до 330 человек

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, три бронемашины, полевой склад боеприпасов, сообщили РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:54:00+03:00

2025-04-10T13:54:00+03:00

2025-04-10T14:05:00+03:00

безопасность

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, три бронемашины, полевой склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Заря, Клебан-Бык, Григоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, уничтожен полевой склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250410/chasovyar-1981337707.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), днр