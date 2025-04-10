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Встреча группы по борьбе с насилием в США закончилась стрельбой и жертвами
Встреча группы по борьбе с насилием в США закончилась стрельбой и жертвами - РИА Новости, 10.04.2025
Встреча группы по борьбе с насилием в США закончилась стрельбой и жертвами
Встреча группы по борьбе с насилием в городских общинах Memphis Allies закончилась стрельбой, приведшей к гибели одного и ранению пяти человек в американском... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:55:00+03:00
2025-04-10T05:55:00+03:00
2025-04-10T05:55:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Встреча группы по борьбе с насилием в городских общинах Memphis Allies закончилась стрельбой, приведшей к гибели одного и ранению пяти человек в американском Мемфисе, сообщает местный телеканал FOX13 со ссылкой на полицию города. "По данным департамента полиции Мемфиса, с места происшествия в больницу были доставлены пять человек: один мужчина находится в критическом состоянии, остальные четверо - в некритическом. Один человек был признан погибшим на месте происшествия", - говорится в материале. Представитель Memphis Allies на месте происшествия подтвердил телеканалу, что стрельба произошла во время встречи членов группы в парке. Сама Memphis Allies позже выразила соболезнования семье погибшего соратника, добавил телеканал.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мемфис
Встреча группы по борьбе с насилием в США закончилась стрельбой и жертвами
FOX13: в Мемфисе во время встречи группы по борьбе с насилием произошла стрельба