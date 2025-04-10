Рейтинг@Mail.ru
Встреча группы по борьбе с насилием в США закончилась стрельбой и жертвами - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/strelba-2010373952.html
Встреча группы по борьбе с насилием в США закончилась стрельбой и жертвами
Встреча группы по борьбе с насилием в США закончилась стрельбой и жертвами - РИА Новости, 10.04.2025
Встреча группы по борьбе с насилием в США закончилась стрельбой и жертвами
Встреча группы по борьбе с насилием в городских общинах Memphis Allies закончилась стрельбой, приведшей к гибели одного и ранению пяти человек в американском... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:55:00+03:00
2025-04-10T05:55:00+03:00
в мире
мемфис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Встреча группы по борьбе с насилием в городских общинах Memphis Allies закончилась стрельбой, приведшей к гибели одного и ранению пяти человек в американском Мемфисе, сообщает местный телеканал FOX13 со ссылкой на полицию города. "По данным департамента полиции Мемфиса, с места происшествия в больницу были доставлены пять человек: один мужчина находится в критическом состоянии, остальные четверо - в некритическом. Один человек был признан погибшим на месте происшествия", - говорится в материале. Представитель Memphis Allies на месте происшествия подтвердил телеканалу, что стрельба произошла во время встречи членов группы в парке. Сама Memphis Allies позже выразила соболезнования семье погибшего соратника, добавил телеканал.
https://ria.ru/20250308/ssha-2003857265.html
мемфис
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мемфис
В мире, Мемфис
Встреча группы по борьбе с насилием в США закончилась стрельбой и жертвами

FOX13: в Мемфисе во время встречи группы по борьбе с насилием произошла стрельба

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Встреча группы по борьбе с насилием в городских общинах Memphis Allies закончилась стрельбой, приведшей к гибели одного и ранению пяти человек в американском Мемфисе, сообщает местный телеканал FOX13 со ссылкой на полицию города.
"По данным департамента полиции Мемфиса, с места происшествия в больницу были доставлены пять человек: один мужчина находится в критическом состоянии, остальные четверо - в некритическом. Один человек был признан погибшим на месте происшествия", - говорится в материале.
Представитель Memphis Allies на месте происшествия подтвердил телеканалу, что стрельба произошла во время встречи членов группы в парке. Сама Memphis Allies позже выразила соболезнования семье погибшего соратника, добавил телеканал.
Автомобиль полиции в США - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Американский полицейский погиб в перестрелке с подростком
8 марта, 22:27
 
В миреМемфис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала