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В Белом доме рассказали о переговорах с 20 странами по пошлинам

В Белом доме рассказали о переговорах с 20 странами по пошлинам - РИА Новости, 10.04.2025

В Белом доме рассказали о переговорах с 20 странами по пошлинам

Почти 20 стран уже предложили конкретные сделки для урегулирования вопроса о пошлинах с США, сообщил в четверг директор Национального экономического совета... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:24:00+03:00

2025-04-10T15:24:00+03:00

2025-04-10T15:55:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Почти 20 стран уже предложили конкретные сделки для урегулирования вопроса о пошлинах с США, сообщил в четверг директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры по поводу урегулирования вопроса о пошлинах. По его словам, именно поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. "Можно было бы сказать, что с нами вышли на связь многие страны. При этом вполне могло быть так, что они звонят нам и просто спрашивают: "Как там у вас погода?" Но совсем другое дело, когда страны действительно начинают переговоры и делают предложения. Количество таких стран приближается к 20", - заявил Хассетт в интервью телеканалу CNBC. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.

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сша

китай

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сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире