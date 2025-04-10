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В Белом доме рассказали о переговорах с 20 странами по пошлинам - РИА Новости, 10.04.2025
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15:24 10.04.2025 (обновлено: 15:55 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/strany-2010503154.html
В Белом доме рассказали о переговорах с 20 странами по пошлинам
В Белом доме рассказали о переговорах с 20 странами по пошлинам - РИА Новости, 10.04.2025
В Белом доме рассказали о переговорах с 20 странами по пошлинам
Почти 20 стран уже предложили конкретные сделки для урегулирования вопроса о пошлинах с США, сообщил в четверг директор Национального экономического совета... РИА Новости, 10.04.2025
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сша
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Почти 20 стран уже предложили конкретные сделки для урегулирования вопроса о пошлинах с США, сообщил в четверг директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры по поводу урегулирования вопроса о пошлинах. По его словам, именно поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. "Можно было бы сказать, что с нами вышли на связь многие страны. При этом вполне могло быть так, что они звонят нам и просто спрашивают: "Как там у вас погода?" Но совсем другое дело, когда страны действительно начинают переговоры и делают предложения. Количество таких стран приближается к 20", - заявил Хассетт в интервью телеканалу CNBC. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
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сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Белом доме рассказали о переговорах с 20 странами по пошлинам

Хасетт: почти 20 стран предложили конкретные сделки по пошлинам с США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне после введения новых пошлин
Президент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне после введения новых пошлин - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне после введения новых пошлин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Почти 20 стран уже предложили конкретные сделки для урегулирования вопроса о пошлинах с США, сообщил в четверг директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры по поводу урегулирования вопроса о пошлинах. По его словам, именно поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
"Можно было бы сказать, что с нами вышли на связь многие страны. При этом вполне могло быть так, что они звонят нам и просто спрашивают: "Как там у вас погода?" Но совсем другое дело, когда страны действительно начинают переговоры и делают предложения. Количество таких стран приближается к 20", - заявил Хассетт в интервью телеканалу CNBC.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
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