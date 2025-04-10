https://ria.ru/20250410/stendap-komik-2010467659.html
Стендап-комика Дениса Чужого* оштрафовали за иноагентскую деятельность
Стендап-комика Дениса Чужого* оштрафовали за иноагентскую деятельность - РИА Новости, 10.04.2025
Стендап-комика Дениса Чужого* оштрафовали за иноагентскую деятельность
Суд в Курской области оштрафовал стендап-комика Дениса Чужого* на 40 тысяч рублей за деятельность в качестве иностранного агента, которую он вел еще до того,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:48:00+03:00
2025-04-10T13:48:00+03:00
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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Суд в Курской области оштрафовал стендап-комика Дениса Чужого* на 40 тысяч рублей за деятельность в качестве иностранного агента, которую он вел еще до того, как его включили в реестр иноагентов, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона. Из материалов суда следует, что Денис Алесин* (псевдоним - Денис Чужой) в период с февраля 2023 по ноябрь 2024 года участвовал в создании и распространении предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов, осуществлял политическую деятельность, распространяя (в том числе в социальных сетях, мессенджерах и площадках для создания и постинга видеороликов) мнения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, формируя общественно-политические взгляды и убеждения. "Алесин* обладает видом на жительство в Германии, активно гастролирует по США и странам Западной Европы с концертами и получает площадки для своих выступлений, что свидетельствует о получении денежных средств от организаторов", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов. Отмечается, что стендап-комик находится под влиянием иностранных источников путём предоставления ему поддержки в виде организационно-методической помощи, а также в иных формах. "Постановлением Железногорского городского суда Денис Алесин* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначен штраф в сумме 40 тысяч рублей", - сказали в ведомстве. Сообщается, что постановление в законную силу не вступило. Минюст РФ внес Дениса Чужого* в реестр иноагентов 8 ноября 2024 года.* внесен Минюстом в реестр иноагентов
https://ria.ru/20250409/minjust-2010292372.html
https://ria.ru/20250404/inoagenty-2009386826.html
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россия, курская область, германия, происшествия
Россия, Курская область, Германия, Происшествия
Стендап-комика Дениса Чужого* оштрафовали за иноагентскую деятельность
Суд оштрафовал стендап-комика Дениса Чужого за иногентскую деятельность
КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Суд в Курской области оштрафовал стендап-комика Дениса Чужого* на 40 тысяч рублей за деятельность в качестве иностранного агента, которую он вел еще до того, как его включили в реестр иноагентов, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
Из материалов суда следует, что Денис Алесин* (псевдоним - Денис Чужой) в период с февраля 2023 по ноябрь 2024 года участвовал в создании и распространении предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов, осуществлял политическую деятельность, распространяя (в том числе в социальных сетях, мессенджерах и площадках для создания и постинга видеороликов) мнения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, формируя общественно-политические взгляды и убеждения.
"Алесин* обладает видом на жительство в Германии
, активно гастролирует по США
и странам Западной Европы
с концертами и получает площадки для своих выступлений, что свидетельствует о получении денежных средств от организаторов", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов.
Отмечается, что стендап-комик находится под влиянием иностранных источников путём предоставления ему поддержки в виде организационно-методической помощи, а также в иных формах.
"Постановлением Железногорского городского суда Денис Алесин* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 19.34 КоАП РФ
, ему назначен штраф в сумме 40 тысяч рублей", - сказали в ведомстве.
Сообщается, что постановление в законную силу не вступило.
Минюст РФ внес Дениса Чужого* в реестр иноагентов 8 ноября 2024 года.
* внесен Минюстом в реестр иноагентов