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Стендап-комика Дениса Чужого* оштрафовали за иноагентскую деятельность - РИА Новости, 10.04.2025
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13:48 10.04.2025 (обновлено: 14:01 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/stendap-komik-2010467659.html
Стендап-комика Дениса Чужого* оштрафовали за иноагентскую деятельность
Стендап-комика Дениса Чужого* оштрафовали за иноагентскую деятельность - РИА Новости, 10.04.2025
Стендап-комика Дениса Чужого* оштрафовали за иноагентскую деятельность
Суд в Курской области оштрафовал стендап-комика Дениса Чужого* на 40 тысяч рублей за деятельность в качестве иностранного агента, которую он вел еще до того,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:48:00+03:00
2025-04-10T14:01:00+03:00
россия
курская область
германия
происшествия
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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Суд в Курской области оштрафовал стендап-комика Дениса Чужого* на 40 тысяч рублей за деятельность в качестве иностранного агента, которую он вел еще до того, как его включили в реестр иноагентов, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона. Из материалов суда следует, что Денис Алесин* (псевдоним - Денис Чужой) в период с февраля 2023 по ноябрь 2024 года участвовал в создании и распространении предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов, осуществлял политическую деятельность, распространяя (в том числе в социальных сетях, мессенджерах и площадках для создания и постинга видеороликов) мнения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, формируя общественно-политические взгляды и убеждения. "Алесин* обладает видом на жительство в Германии, активно гастролирует по США и странам Западной Европы с концертами и получает площадки для своих выступлений, что свидетельствует о получении денежных средств от организаторов", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов. Отмечается, что стендап-комик находится под влиянием иностранных источников путём предоставления ему поддержки в виде организационно-методической помощи, а также в иных формах. "Постановлением Железногорского городского суда Денис Алесин* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначен штраф в сумме 40 тысяч рублей", - сказали в ведомстве. Сообщается, что постановление в законную силу не вступило. Минюст РФ внес Дениса Чужого* в реестр иноагентов 8 ноября 2024 года.* внесен Минюстом в реестр иноагентов
https://ria.ru/20250409/minjust-2010292372.html
https://ria.ru/20250404/inoagenty-2009386826.html
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россия, курская область, германия, происшествия
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Стендап-комика Дениса Чужого* оштрафовали за иноагентскую деятельность

Суд оштрафовал стендап-комика Дениса Чужого за иногентскую деятельность

© @fe_city_boyCтендап-комик Денис Алесин* (Чужой)
Cтендап-комик Денис Алесин* (Чужой) - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© @fe_city_boy
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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Суд в Курской области оштрафовал стендап-комика Дениса Чужого* на 40 тысяч рублей за деятельность в качестве иностранного агента, которую он вел еще до того, как его включили в реестр иноагентов, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
Из материалов суда следует, что Денис Алесин* (псевдоним - Денис Чужой) в период с февраля 2023 по ноябрь 2024 года участвовал в создании и распространении предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов, осуществлял политическую деятельность, распространяя (в том числе в социальных сетях, мессенджерах и площадках для создания и постинга видеороликов) мнения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, формируя общественно-политические взгляды и убеждения.
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Минюст проверит Урганта на возможность признания иноагентом
9 апреля, 16:41
"Алесин* обладает видом на жительство в Германии, активно гастролирует по США и странам Западной Европы с концертами и получает площадки для своих выступлений, что свидетельствует о получении денежных средств от организаторов", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов.
Отмечается, что стендап-комик находится под влиянием иностранных источников путём предоставления ему поддержки в виде организационно-методической помощи, а также в иных формах.
"Постановлением Железногорского городского суда Денис Алесин* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначен штраф в сумме 40 тысяч рублей", - сказали в ведомстве.
Сообщается, что постановление в законную силу не вступило.
Минюст РФ внес Дениса Чужого* в реестр иноагентов 8 ноября 2024 года.
* внесен Минюстом в реестр иноагентов
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