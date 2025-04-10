Рейтинг@Mail.ru
Госдеп назвал цель встречи с иранскими чиновниками - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/ssha-2010585217.html
Госдеп назвал цель встречи с иранскими чиновниками
Госдеп назвал цель встречи с иранскими чиновниками - РИА Новости, 10.04.2025
Госдеп назвал цель встречи с иранскими чиновниками
Представители США по итогам предстоящей в субботу встречи с иранскими чиновниками намерены определить серьезность Тегерана в контексте переговоров по атому,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T22:03:00+03:00
2025-04-10T22:03:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
иран
марко рубио
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Представители США по итогам предстоящей в субботу встречи с иранскими чиновниками намерены определить серьезность Тегерана в контексте переговоров по атому, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Встреча направлена на то, чтобы определить, серьезно ли настроен Иран", - сказала Брюс на брифинге. Она подчеркнула, что контакт не является частью какой-то большой переговорной программы. Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что в субботу прямые переговоры проведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и "высокопоставленный лидер" Ирана.
https://ria.ru/20250409/ssha-2010248427.html
сша
тегеран (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тегеран (город), иран, марко рубио, стив уиткофф
В мире, США, Тегеран (город), Иран, Марко Рубио, Стив Уиткофф
Госдеп назвал цель встречи с иранскими чиновниками

Госдеп: США хотят определить серьезность Ирана в контексте переговоров по атому

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Представители США по итогам предстоящей в субботу встречи с иранскими чиновниками намерены определить серьезность Тегерана в контексте переговоров по атому, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"Встреча направлена на то, чтобы определить, серьезно ли настроен Иран", - сказала Брюс на брифинге.
Она подчеркнула, что контакт не является частью какой-то большой переговорной программы.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что в субботу прямые переговоры проведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и "высокопоставленный лидер" Ирана.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Politico: США обеспокоены волевыми переговорщиками из России и Ирана
9 апреля, 14:43
 
В миреСШАТегеран (город)ИранМарко РубиоСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала