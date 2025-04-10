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Госдеп назвал цель встречи с иранскими чиновниками
Госдеп назвал цель встречи с иранскими чиновниками - РИА Новости, 10.04.2025
Госдеп назвал цель встречи с иранскими чиновниками
Представители США по итогам предстоящей в субботу встречи с иранскими чиновниками намерены определить серьезность Тегерана в контексте переговоров по атому,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T22:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Представители США по итогам предстоящей в субботу встречи с иранскими чиновниками намерены определить серьезность Тегерана в контексте переговоров по атому, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Встреча направлена на то, чтобы определить, серьезно ли настроен Иран", - сказала Брюс на брифинге. Она подчеркнула, что контакт не является частью какой-то большой переговорной программы. Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что в субботу прямые переговоры проведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и "высокопоставленный лидер" Ирана.
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в мире, сша, тегеран (город), иран, марко рубио, стив уиткофф
В мире, США, Тегеран (город), Иран, Марко Рубио, Стив Уиткофф
Госдеп назвал цель встречи с иранскими чиновниками
Госдеп: США хотят определить серьезность Ирана в контексте переговоров по атому