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В США завершили подбор вариантов для системы ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 10.04.2025
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14:34 10.04.2025 (обновлено: 14:41 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/ssha-2010487425.html
В США завершили подбор вариантов для системы ПРО "Золотой купол"
В США завершили подбор вариантов для системы ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 10.04.2025
В США завершили подбор вариантов для системы ПРО "Золотой купол"
Космическое командование вооруженных сил США завершило подбор вариантов разработки ПРО следующего поколения "Золотой купол" и направило их министру обороны... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:34:00+03:00
2025-04-10T14:41:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
дональд трамп
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Космическое командование вооруженных сил США завершило подбор вариантов разработки ПРО следующего поколения "Золотой купол" и направило их министру обороны страны Питу Хегсету на рассмотрение, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу отдела по вопросам требований к ведению глобальных боевых действий ведомства Мэттью Ротена. В начале апреля министерство обороны США объявило о приеме заявок от оборонных подрядчиков на участие в разработке ПРО следующего поколения "Золотой купол" для защиты страны. "Космическое командование США в среду заявило о завершении рассмотрения вариантов для системы противоракетной обороны "Золотой купол" президента (страны - ред.) Дональда Трампа и направлении своих рекомендаций министру обороны Питу Хегсету для рассмотрения и одобрения", - говорится в материале агентства. По данным Ассошиэйтед Пресс, Ротен не дал подробностей касательно разработанных вариантов "Купола", но отметил, что отправленные Хегсету проекты содержат их примерную стоимость. Ранее президент Трамп подписал указ, требующий от главы Пентагона Пита Хегсета до 28 марта представить подробный план создания и развертывания нового поколения противоракетной обороны США. По данным телеканала, Пентагон уже вносит изменения в бюджетные планы на 2026-2030 годы с учетом приоритетов, обозначенных президентом. Бывший высокопоставленный представитель Пентагона адмирал в отставке Марк Монтгомери в беседе с CNN выразил мнение, что создать полноценную систему ПРО такого уровня возможно в течение 7-10 лет, однако даже тогда ее возможности будут ограничены защитой лишь ключевых федеральных зданий и крупнейших городов.
https://ria.ru/20250322/cnn-2006676692.html
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в мире, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
В США завершили подбор вариантов для системы ПРО "Золотой купол"

AP: подбор вариантов ПРО Золотой купол завершен, их направили главе МО США

© Фото : U.S. Department of DefenseИспытание гиперзвуковой ракеты с базы космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида, США
Испытание гиперзвуковой ракеты с базы космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
Испытание гиперзвуковой ракеты с базы космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида, США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Космическое командование вооруженных сил США завершило подбор вариантов разработки ПРО следующего поколения "Золотой купол" и направило их министру обороны страны Питу Хегсету на рассмотрение, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу отдела по вопросам требований к ведению глобальных боевых действий ведомства Мэттью Ротена.
В начале апреля министерство обороны США объявило о приеме заявок от оборонных подрядчиков на участие в разработке ПРО следующего поколения "Золотой купол" для защиты страны.
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"Космическое командование США в среду заявило о завершении рассмотрения вариантов для системы противоракетной обороны "Золотой купол" президента (страны - ред.) Дональда Трампа и направлении своих рекомендаций министру обороны Питу Хегсету для рассмотрения и одобрения", - говорится в материале агентства.
По данным Ассошиэйтед Пресс, Ротен не дал подробностей касательно разработанных вариантов "Купола", но отметил, что отправленные Хегсету проекты содержат их примерную стоимость.
Ранее президент Трамп подписал указ, требующий от главы Пентагона Пита Хегсета до 28 марта представить подробный план создания и развертывания нового поколения противоракетной обороны США. По данным телеканала, Пентагон уже вносит изменения в бюджетные планы на 2026-2030 годы с учетом приоритетов, обозначенных президентом.
Бывший высокопоставленный представитель Пентагона адмирал в отставке Марк Монтгомери в беседе с CNN выразил мнение, что создать полноценную систему ПРО такого уровня возможно в течение 7-10 лет, однако даже тогда ее возможности будут ограничены защитой лишь ключевых федеральных зданий и крупнейших городов.
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