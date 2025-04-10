Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 10 апреля: ВС России освободили Журавку в Сумской области - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010561112.html
Спецоперация, 10 апреля: ВС России освободили Журавку в Сумской области
Спецоперация, 10 апреля: ВС России освободили Журавку в Сумской области - РИА Новости, 10.04.2025
Спецоперация, 10 апреля: ВС России освободили Журавку в Сумской области
Российские войска взяли под контроль Журавку в Сумской области, ВСУ потеряли за сутки около 1375 военнослужащих, ПВО сбила ночью 42 дрона над территорией РФ, в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:26:00+03:00
2025-04-10T18:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
сша
мария захарова
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007029242_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_f6a8c5d80bf6a2e3c15299ee3b5d5cbf.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Журавку в Сумской области, ВСУ потеряли за сутки около 1375 военнослужащих, ПВО сбила ночью 42 дрона над территорией РФ, в Стамбуле завершился очередной раунд консультаций России и США. ВС РФ взяли под контроль Журавку в Сумской области Российские войска взяли под контроль Журавку в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 73410 военнослужащих, 405 танков. ВСУ потеряли за сутки около 1375 военных Украинские войска потеряли за сутки около 1375 военнослужащих. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники. Средства ПВО сбили девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 200 беспилотников. ВСУ совершили 11 атак на российские объекты энергетики Украинские войска за сутки совершили 11 атак на объекты российской энергетики в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ. В результате атак ВСУ поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород", а также отключилась высоковольтная линия в ЛНР. ПВО сбила за сутки 51 БПЛА над территорией России Российские средства ПВО ночью уничтожили 42 украинских беспилотника над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Московской областей и Крыма, сообщило Минобороны РФ. Около 07.05 и 07.30 мск над Курской областью были сбиты еще семь украинских БПЛА. С 11.30 до 14.30 мск еще два БПЛА уничтожили над Белгородской областью. ВСУ в Курской области потратили более 50% западной помощи 2024 года Украинские войска за время курской операции с августа 2024 года потратили более 50% западной помощи 2024 года, подсчитало РИА Новости на основании данных в группировке "Север". По данным группировки, за время боевых действий в курском области украинская армия истратила свыше 27 миллиардов долларов США. По подсчетам РИА Новости, данная сумма - это более половины всей внешней финансовой помощи (по данным из открытых источников, около 48 миллиардов долларов), полученной от стран Запада в 2024 году. В Стамбуле завершились консультации России и США Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости об окончании очередного раунда консультаций РФ и США в Стамбуле. "Очередной раунд консультаций в Стамбуле завершился", - сказала она. Каких-либо деталей к сказанному она не добавила. Консультации сторон начались в четверг в 10.00 мск в российском генконсульстве в Стамбуле и продлились практически шесть часов с перерывом на обед.
https://ria.ru/20250410/kiev-2010490863.html
https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010539640.html
https://ria.ru/20250410/zapad-2010497731.html
россия
стамбул
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007029242_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_5c9214c711a224c61430ca1e10ab1dbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, сша, мария захарова, в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, США, Мария Захарова, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Спецоперация, 10 апреля: ВС России освободили Журавку в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Журавку в Сумской области, ВСУ потеряли за сутки около 1375 военнослужащих, ПВО сбила ночью 42 дрона над территорией РФ, в Стамбуле завершился очередной раунд консультаций России и США.

ВС РФ взяли под контроль Журавку в Сумской области

Российские войска взяли под контроль Журавку в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 73410 военнослужащих, 405 танков.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Журавку в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили Журавку в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Журавку в Сумской области

ВСУ потеряли за сутки около 1375 военных

Украинские войска потеряли за сутки около 1375 военнослужащих. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники. Средства ПВО сбили девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 200 беспилотников.

ВСУ совершили 11 атак на российские объекты энергетики

Украинские войска за сутки совершили 11 атак на объекты российской энергетики в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ. В результате атак ВСУ поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород", а также отключилась высоковольтная линия в ЛНР.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Военный скунс": в Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским
Вчера, 14:40

ПВО сбила за сутки 51 БПЛА над территорией России

Российские средства ПВО ночью уничтожили 42 украинских беспилотника над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Московской областей и Крыма, сообщило Минобороны РФ. Около 07.05 и 07.30 мск над Курской областью были сбиты еще семь украинских БПЛА. С 11.30 до 14.30 мск еще два БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

ВСУ в Курской области потратили более 50% западной помощи 2024 года

Украинские войска за время курской операции с августа 2024 года потратили более 50% западной помощи 2024 года, подсчитало РИА Новости на основании данных в группировке "Север".
По данным группировки, за время боевых действий в курском области украинская армия истратила свыше 27 миллиардов долларов США. По подсчетам РИА Новости, данная сумма - это более половины всей внешней финансовой помощи (по данным из открытых источников, около 48 миллиардов долларов), полученной от стран Запада в 2024 году.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Этим летом". На Западе раскрыли план Зеленского
Вчера, 17:23

В Стамбуле завершились консультации России и США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости об окончании очередного раунда консультаций РФ и США в Стамбуле.
"Очередной раунд консультаций в Стамбуле завершился", - сказала она. Каких-либо деталей к сказанному она не добавила.
Консультации сторон начались в четверг в 10.00 мск в российском генконсульстве в Стамбуле и продлились практически шесть часов с перерывом на обед.
Обстановка у Генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
На Западе сделали откровенное заявление о переговорах в Стамбуле
Вчера, 14:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулСШАМария ЗахароваВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала