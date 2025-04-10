https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010561112.html

Спецоперация, 10 апреля: ВС России освободили Журавку в Сумской области

Спецоперация, 10 апреля: ВС России освободили Журавку в Сумской области - РИА Новости, 10.04.2025

Спецоперация, 10 апреля: ВС России освободили Журавку в Сумской области

Российские войска взяли под контроль Журавку в Сумской области, ВСУ потеряли за сутки около 1375 военнослужащих, ПВО сбила ночью 42 дрона над территорией РФ, в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:26:00+03:00

2025-04-10T18:26:00+03:00

2025-04-10T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Журавку в Сумской области, ВСУ потеряли за сутки около 1375 военнослужащих, ПВО сбила ночью 42 дрона над территорией РФ, в Стамбуле завершился очередной раунд консультаций России и США. ВС РФ взяли под контроль Журавку в Сумской области Российские войска взяли под контроль Журавку в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 73410 военнослужащих, 405 танков. ВСУ потеряли за сутки около 1375 военных Украинские войска потеряли за сутки около 1375 военнослужащих. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники. Средства ПВО сбили девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 200 беспилотников. ВСУ совершили 11 атак на российские объекты энергетики Украинские войска за сутки совершили 11 атак на объекты российской энергетики в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ. В результате атак ВСУ поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород", а также отключилась высоковольтная линия в ЛНР. ПВО сбила за сутки 51 БПЛА над территорией России Российские средства ПВО ночью уничтожили 42 украинских беспилотника над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Московской областей и Крыма, сообщило Минобороны РФ. Около 07.05 и 07.30 мск над Курской областью были сбиты еще семь украинских БПЛА. С 11.30 до 14.30 мск еще два БПЛА уничтожили над Белгородской областью. ВСУ в Курской области потратили более 50% западной помощи 2024 года Украинские войска за время курской операции с августа 2024 года потратили более 50% западной помощи 2024 года, подсчитало РИА Новости на основании данных в группировке "Север". По данным группировки, за время боевых действий в курском области украинская армия истратила свыше 27 миллиардов долларов США. По подсчетам РИА Новости, данная сумма - это более половины всей внешней финансовой помощи (по данным из открытых источников, около 48 миллиардов долларов), полученной от стран Запада в 2024 году. В Стамбуле завершились консультации России и США Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости об окончании очередного раунда консультаций РФ и США в Стамбуле. "Очередной раунд консультаций в Стамбуле завершился", - сказала она. Каких-либо деталей к сказанному она не добавила. Консультации сторон начались в четверг в 10.00 мск в российском генконсульстве в Стамбуле и продлились практически шесть часов с перерывом на обед.

https://ria.ru/20250410/kiev-2010490863.html

https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010539640.html

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