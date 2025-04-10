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Российские БПЛА атаковали блокпост ВСУ в Запорожской области
Российские БПЛА атаковали блокпост ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.04.2025
Российские БПЛА атаковали блокпост ВСУ в Запорожской области
Подразделение ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России атаковали блокпост ВСУ в районе города Орехов в Запорожской... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:10:00+03:00
2025-04-10T07:10:00+03:00
2025-04-10T07:10:00+03:00
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 10 апр - РИА Новости. Подразделение ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России атаковали блокпост ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области, уничтожен пикап и личный состав украинских боевиков, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Дед". "Нашими расчетами был совершен налет на блокпост противника в районе Орехова. Дождались ротации, подождали, пока старший поста сядет в машину, и атаковали пикап. Транспорт уничтожен, есть потери и в личном составе у противника", - рассказал "Дед". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Российские БПЛА атаковали блокпост ВСУ в Запорожской области
Российские БПЛА уничтожили блокпост ВСУ в районе Орехова в Запорожской области