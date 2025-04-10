Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА атаковали блокпост ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010377389.html
Российские БПЛА атаковали блокпост ВСУ в Запорожской области
Российские БПЛА атаковали блокпост ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.04.2025
Российские БПЛА атаковали блокпост ВСУ в Запорожской области
Подразделение ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России атаковали блокпост ВСУ в районе города Орехов в Запорожской... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:10:00+03:00
2025-04-10T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374172_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f03a005a4e4d7886d20bf7b9794cd6c3.jpg
ТОКМАК (Запорожская обл.), 10 апр - РИА Новости. Подразделение ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России атаковали блокпост ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области, уничтожен пикап и личный состав украинских боевиков, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Дед". "Нашими расчетами был совершен налет на блокпост противника в районе Орехова. Дождались ротации, подождали, пока старший поста сядет в машину, и атаковали пикап. Транспорт уничтожен, есть потери и в личном составе у противника", - рассказал "Дед". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_151f671cd609f2726e7fe7925d3c9c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Российские БПЛА атаковали блокпост ВСУ в Запорожской области

Российские БПЛА уничтожили блокпост ВСУ в районе Орехова в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКМАК (Запорожская обл.), 10 апр - РИА Новости. Подразделение ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России атаковали блокпост ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области, уничтожен пикап и личный состав украинских боевиков, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Дед".
"Нашими расчетами был совершен налет на блокпост противника в районе Орехова. Дождались ротации, подождали, пока старший поста сядет в машину, и атаковали пикап. Транспорт уничтожен, есть потери и в личном составе у противника", - рассказал "Дед".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала