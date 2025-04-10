https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010371463.html
В ДНР уничтожили два украинских танка и две БМП
В ДНР уничтожили два украинских танка и две БМП - РИА Новости, 10.04.2025
В ДНР уничтожили два украинских танка и две БМП
Военнослужащие группировки войск "Юг" ликвидировали два украинских танка и две БМП в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:15:00+03:00
2025-04-10T05:15:00+03:00
2025-04-10T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
днр
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Юг" ликвидировали два украинских танка и две БМП в ДНР, сообщили в Минобороны."Операторы FPV-дронов Южной группировки войск в ходе успешных действий на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции уничтожили сразу два танка и две боевые машины пехоты ВСУ", — говорится в релизе.Разведка российских войск с помощью беспилотников вскрыла район сосредоточения техники противника. Боевые машины находились в укрытиях одной из лесополос. Их уничтожили точными ударами нескольких дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки. Попадания по технике привели к детонации боезапаса внутри танков и БМП.По данным Минобороны от среды, за сутки в зоне ответственности группировки "Юг" ВСУ потеряли до 300 военных, семь бронемашин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские бойцы уничтожили склад материальных средств противника.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, днр
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, ДНР
В ДНР уничтожили два украинских танка и две БМП
Операторы FPV-дронов группировки Юг уничтожили два танка и две БМП ВСУ