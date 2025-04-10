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В ДНР уничтожили два украинских танка и две БМП - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 10.04.2025 (обновлено: 10:32 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010371463.html
В ДНР уничтожили два украинских танка и две БМП
В ДНР уничтожили два украинских танка и две БМП - РИА Новости, 10.04.2025
В ДНР уничтожили два украинских танка и две БМП
Военнослужащие группировки войск "Юг" ликвидировали два украинских танка и две БМП в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:15:00+03:00
2025-04-10T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
днр
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Юг" ликвидировали два украинских танка и две БМП в ДНР, сообщили в Минобороны."Операторы FPV-дронов Южной группировки войск в ходе успешных действий на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции уничтожили сразу два танка и две боевые машины пехоты ВСУ", — говорится в релизе.Разведка российских войск с помощью беспилотников вскрыла район сосредоточения техники противника. Боевые машины находились в укрытиях одной из лесополос. Их уничтожили точными ударами нескольких дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки. Попадания по технике привели к детонации боезапаса внутри танков и БМП.По данным Минобороны от среды, за сутки в зоне ответственности группировки "Юг" ВСУ потеряли до 300 военных, семь бронемашин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские бойцы уничтожили склад материальных средств противника.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, днр
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, ДНР
В ДНР уничтожили два украинских танка и две БМП

Операторы FPV-дронов группировки Юг уничтожили два танка и две БМП ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Юг" ликвидировали два украинских танка и две БМП в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Операторы FPV-дронов Южной группировки войск в ходе успешных действий на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции уничтожили сразу два танка и две боевые машины пехоты ВСУ", — говорится в релизе.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ
8 апреля, 15:13
Разведка российских войск с помощью беспилотников вскрыла район сосредоточения техники противника. Боевые машины находились в укрытиях одной из лесополос. Их уничтожили точными ударами нескольких дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки. Попадания по технике привели к детонации боезапаса внутри танков и БМП.
По данным Минобороны от среды, за сутки в зоне ответственности группировки "Юг" ВСУ потеряли до 300 военных, семь бронемашин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, российские бойцы уничтожили склад материальных средств противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьДНР
 
 
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