https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010371463.html

В ДНР уничтожили два украинских танка и две БМП

В ДНР уничтожили два украинских танка и две БМП - РИА Новости, 10.04.2025

В ДНР уничтожили два украинских танка и две БМП

Военнослужащие группировки войск "Юг" ликвидировали два украинских танка и две БМП в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:15:00+03:00

2025-04-10T05:15:00+03:00

2025-04-10T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

днр

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Юг" ликвидировали два украинских танка и две БМП в ДНР, сообщили в Минобороны."Операторы FPV-дронов Южной группировки войск в ходе успешных действий на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции уничтожили сразу два танка и две боевые машины пехоты ВСУ", — говорится в релизе.Разведка российских войск с помощью беспилотников вскрыла район сосредоточения техники противника. Боевые машины находились в укрытиях одной из лесополос. Их уничтожили точными ударами нескольких дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки. Попадания по технике привели к детонации боезапаса внутри танков и БМП.По данным Минобороны от среды, за сутки в зоне ответственности группировки "Юг" ВСУ потеряли до 300 военных, семь бронемашин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские бойцы уничтожили склад материальных средств противника.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, днр