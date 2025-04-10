https://ria.ru/20250410/sostav-2010481984.html

Казахстан отправил миротворцев на Голанские высоты

Казахстан отправил миротворцев на Голанские высоты - РИА Новости, 10.04.2025

Казахстан отправил миротворцев на Голанские высоты

Второй состав миротворцев Казахстана отправился на Голанские высоты, сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:21:00+03:00

2025-04-10T14:21:00+03:00

2025-04-10T14:21:00+03:00

в мире

казахстан

голанские высоты

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129435/81/1294358154_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c91de6ed635006d5c929cab9bcf3505b.jpg

АСТАНА, 10 апр - РИА Новости. Второй состав миротворцев Казахстана отправился на Голанские высоты, сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны республики. "Прошла торжественная отправка второго национального миротворческого контингента на Голанские высоты для службы в составе миссии "Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением", - говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что казахстанские миротворцы будут выполнять задачи по обеспечению режима прекращения огня, патрулированию, охране блокпостов, уничтожению взрывоопасных предметов, а также сопровождению и эвакуации персонала ООН. "Все военнослужащие миротворческого контингента зачислены на добровольной основе. Среди них есть две женщины. Отбор проводился по результатам всесторонней подготовки, учитывались как профессиональные, так и моральные качества кандидатов", – сказал начальник центра миротворческих операций минобороны Казахстана Валихан Байкенов.

https://ria.ru/20250227/izrail-2001986994.html

казахстан

голанские высоты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, голанские высоты, оон