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Казахстан отправил миротворцев на Голанские высоты - РИА Новости, 10.04.2025
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14:21 10.04.2025
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Казахстан отправил миротворцев на Голанские высоты
Казахстан отправил миротворцев на Голанские высоты - РИА Новости, 10.04.2025
Казахстан отправил миротворцев на Голанские высоты
Второй состав миротворцев Казахстана отправился на Голанские высоты, сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:21:00+03:00
2025-04-10T14:21:00+03:00
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АСТАНА, 10 апр - РИА Новости. Второй состав миротворцев Казахстана отправился на Голанские высоты, сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны республики. "Прошла торжественная отправка второго национального миротворческого контингента на Голанские высоты для службы в составе миссии "Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением", - говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что казахстанские миротворцы будут выполнять задачи по обеспечению режима прекращения огня, патрулированию, охране блокпостов, уничтожению взрывоопасных предметов, а также сопровождению и эвакуации персонала ООН. "Все военнослужащие миротворческого контингента зачислены на добровольной основе. Среди них есть две женщины. Отбор проводился по результатам всесторонней подготовки, учитывались как профессиональные, так и моральные качества кандидатов", – сказал начальник центра миротворческих операций минобороны Казахстана Валихан Байкенов.
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в мире, казахстан, голанские высоты, оон
В мире, Казахстан, Голанские высоты, ООН
Казахстан отправил миротворцев на Голанские высоты

Второй состав миротворцев Казахстана отправился на Голанские высоты

© Flickr / Alex J. ButlerФлаг Казахстана
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Flickr / Alex J. Butler
Флаг Казахстана. Архивное фото
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АСТАНА, 10 апр - РИА Новости. Второй состав миротворцев Казахстана отправился на Голанские высоты, сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны республики.
"Прошла торжественная отправка второго национального миротворческого контингента на Голанские высоты для службы в составе миссии "Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что казахстанские миротворцы будут выполнять задачи по обеспечению режима прекращения огня, патрулированию, охране блокпостов, уничтожению взрывоопасных предметов, а также сопровождению и эвакуации персонала ООН.
"Все военнослужащие миротворческого контингента зачислены на добровольной основе. Среди них есть две женщины. Отбор проводился по результатам всесторонней подготовки, учитывались как профессиональные, так и моральные качества кандидатов", – сказал начальник центра миротворческих операций минобороны Казахстана Валихан Байкенов.
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