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Коммунальные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопадов
Коммунальные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопадов - РИА Новости, 10.04.2025
Коммунальные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопадов
Коммунальные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия продолжительных снегопадов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:50:00+03:00
2025-04-10T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия продолжительных снегопадов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В городе небольшой снег. Городские службы продолжают ликвидировать последствия продолжительных снегопадов. Повсеместно ведутся работы по очистке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Автомобилистам следует быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб. -0-
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