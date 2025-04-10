Рейтинг@Mail.ru
Сизова: доля МСБ в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
14:07 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/sizova-2010475389.html
Сизова: доля МСБ в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году
Сизова: доля МСБ в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году - РИА Новости, 10.04.2025
Сизова: доля МСБ в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году
Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году, это является одной из целей, которые стоят перед столицей, заявила уполномоченный по РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:07:00+03:00
2025-04-10T14:07:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950321826_0:218:3253:2048_1920x0_80_0_0_a910a3e552ba07a307b80191c46a693c.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году, это является одной из целей, которые стоят перед столицей, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Сизова. "До 2030 года цели, которые стоят перед столицей, это увеличение доли малого и среднего бизнеса ВВП Москвы до 40%. Рост производительности труда в сфере МСП (поддержки малого и среднего бизнеса - ред.) в два раза. Выход высокотехнологичных стартапов на международные рынки. Экспортно-ориентированный бизнес тоже тут подгружается к развитию высокотехнологичного бизнеса", - рассказала Сизова во время выступления на пресс-конференции, посвященной мерам поддержки и развитию технологических компаний в Москве. Она отметила, что еще одной из целей, стоящих перед Москвой до 2030 года, является формирование 10 новых индустриальных кластеров в сфере искусственного интеллекта, биотехники и энергетики.
https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010274572.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950321826_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_1d39d8744d284f00d85923dc33ba4324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , москва
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Москва
Сизова: доля МСБ в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году

Сизова: к 2030 году доля МСБ в ВВП Москвы должна увеличиться до 40%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году, это является одной из целей, которые стоят перед столицей, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Сизова.
"До 2030 года цели, которые стоят перед столицей, это увеличение доли малого и среднего бизнеса ВВП Москвы до 40%. Рост производительности труда в сфере МСП (поддержки малого и среднего бизнеса - ред.) в два раза. Выход высокотехнологичных стартапов на международные рынки. Экспортно-ориентированный бизнес тоже тут подгружается к развитию высокотехнологичного бизнеса", - рассказала Сизова во время выступления на пресс-конференции, посвященной мерам поддержки и развитию технологических компаний в Москве.
Она отметила, что еще одной из целей, стоящих перед Москвой до 2030 года, является формирование 10 новых индустриальных кластеров в сфере искусственного интеллекта, биотехники и энергетики.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Свыше 1,5 миллиарда рублей в виде поручительств получил бизнес Подмосковья
9 апреля, 15:52
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала