https://ria.ru/20250410/sizova-2010475389.html
Сизова: доля МСБ в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году
Сизова: доля МСБ в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году - РИА Новости, 10.04.2025
Сизова: доля МСБ в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году
Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году, это является одной из целей, которые стоят перед столицей, заявила уполномоченный по РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:07:00+03:00
2025-04-10T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году, это является одной из целей, которые стоят перед столицей, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Сизова. "До 2030 года цели, которые стоят перед столицей, это увеличение доли малого и среднего бизнеса ВВП Москвы до 40%. Рост производительности труда в сфере МСП (поддержки малого и среднего бизнеса - ред.) в два раза. Выход высокотехнологичных стартапов на международные рынки. Экспортно-ориентированный бизнес тоже тут подгружается к развитию высокотехнологичного бизнеса", - рассказала Сизова во время выступления на пресс-конференции, посвященной мерам поддержки и развитию технологических компаний в Москве. Она отметила, что еще одной из целей, стоящих перед Москвой до 2030 года, является формирование 10 новых индустриальных кластеров в сфере искусственного интеллекта, биотехники и энергетики.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , москва
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Сизова: доля МСБ в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году
Сизова: к 2030 году доля МСБ в ВВП Москвы должна увеличиться до 40%
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Москвы должна достичь 40% к 2030 году, это является одной из целей, которые стоят перед столицей, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Сизова.
"До 2030 года цели, которые стоят перед столицей, это увеличение доли малого и среднего бизнеса ВВП Москвы до 40%. Рост производительности труда в сфере МСП (поддержки малого и среднего бизнеса - ред.) в два раза. Выход высокотехнологичных стартапов на международные рынки. Экспортно-ориентированный бизнес тоже тут подгружается к развитию высокотехнологичного бизнеса", - рассказала Сизова во время выступления на пресс-конференции, посвященной мерам поддержки и развитию технологических компаний в Москве.
Она отметила, что еще одной из целей, стоящих перед Москвой до 2030 года, является формирование 10 новых индустриальных кластеров в сфере искусственного интеллекта, биотехники и энергетики.