https://ria.ru/20250410/serbija-2010378514.html

В Сербии рассказали о мерах поддержки семей

В Сербии рассказали о мерах поддержки семей - РИА Новости, 10.04.2025

В Сербии рассказали о мерах поддержки семей

Сербия среди всех стран Юго-Восточной Европы предоставляет самые большие субсидии для будущих родителей и семей с детьми, рассказала в интервью агентству РИА... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T07:27:00+03:00

2025-04-10T07:27:00+03:00

2025-04-10T07:38:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сербия среди всех стран Юго-Восточной Европы предоставляет самые большие субсидии для будущих родителей и семей с детьми, рассказала в интервью агентству РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски. "Сербия среди всех стран Юго-Восточной Европы предоставляет самые большие субсидии для тех, кто намерен завести детей. Мы предлагаем самую большую сумму в качестве помощи молодым родителям", - сказала она. Министр отметила, что на первого ребенка можно получить субсидию около пяти тысяч евро, на второго ребенка - около семи тысяч евро, на третьего - около 23 тысяч евро, а на четвертого - более 30 тысяч евро. Сербия изучила российские законы и решения, направленные на повышение рождаемости и выявила интересные для себя, добавила Джурджевич-Стаменковски. "Особенно интересны два законодательных акта. Один из них —закон о многодетных семьях. Мы намерены принять его в свое время. Другой законодательный акт, касающийся репродуктивного возраста семьи, возраста, в течение которого люди создают семью и рожают детей", - указала она. Отвечая на вопрос агентства, как быть с тем, что демографическая ситуация положительная только в мусульманских районах, министр отметила, что это из-за того, что в таких регионах живет более молодое население, которое чаще женится. "Эти районы более традиционные, патриархальные. Женщины, когда выходят замуж в молодом возрасте, могут иметь больше детей", - заключила Джурджевич-Стаменковски.

https://ria.ru/20250307/rozhdaemost-2003691836.html

https://ria.ru/20250307/gosduma-2003557461.html

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в мире, сербия