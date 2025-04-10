https://ria.ru/20250410/rtdok-2010457269.html

Кинофестиваль "RТ.Док: Время наших героев" открылся в Костроме

Кинофестиваль "RТ.Док: Время наших героев" открылся в Костроме - РИА Новости, 10.04.2025

Кинофестиваль "RТ.Док: Время наших героев" открылся в Костроме

Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" открылся в Костроме премьерой ленты военкора Ольги Кирий "Сестры милосердия", сообщают РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:24:00+03:00

2025-04-10T13:24:00+03:00

2025-04-10T13:24:00+03:00

костромская область

сво

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" открылся в Костроме премьерой ленты военкора Ольги Кирий "Сестры милосердия", сообщают организаторы. Главными гостями церемонии открытия стали участники СВО, со сцены выступили Герой России Владислав Журавлев и кавалер Ордена Мужества Илья Казаков, которых зрители встретили несмолкаемыми аплодисментами. "Этот фестиваль не только для нас, участников, героев СВО. Нет, он также сделан для будущих поколений. Именно на этих фильмах будут воспитываться наши дети", — сказал Журавлев. Как отметил Казаков, фронт не может быть без крепкого тыла. "И те, кто помогает фронту: волонтёры, медики, операторы, военкоры, — также герои. И этот фестиваль посвящён им также", — подчеркнул он. Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" организован совместно с администрацией Костромской области и благотворительным фондом "Гордимся тобой". "Люди не только выполняют боевые задачи, люди живут на фронте. Без сомнения, вот эти новые чувства, новые качества, которые хочется людям неким образом выразить, они сегодня и проявляются в этом творчестве, в кинодокументалистике. Это не просто документальное кино, это народная память, которая родилась во время боевых действий", — сказал, приветствуя участников фестиваля, губернатор Костромской области Сергей Ситников. Перед церемонией открытия в фойе концертного зала "Губернского" прошла выставка портретов бойцов и военкоров. Волонтеры провели мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, показали печи-буржуйки, которые собрали сами. Концертная часть фестиваля в год 80-летия Великой Победы посвящена героям сразу двух времен — Великой Отечественной войны и СВО. Это совместное творчество организаторов фестиваля и балета "Кострома". В программу включены также фронтовые хиты групп "Зверобой" и "Катюша". В первый день фильмы фестивальной программы показали также в 11 городах и 105 селах Костромской области. Всего показы фестивальных лент прошли уже более чем в 20 странах — Абхазии, Азербайджане, Аргентине, Бангладеш, Белоруссии, Вьетнаме, Египте, Замбии, Индии, Италии, Камбодже, Кипре, Китае, Ливане, Монголии, Никарагуа, Пакистане, Перу, Сербии, Таджикистане, Турции, Шри-Ланке и Южной Осетии. В Москве "RT.Док: Время наших героев" состоялся четыре раза. Зрительский интерес был настолько высок, что фестиваль отправился и в регионы. Он прошел в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде и Махачкале, отметили организаторы.

https://ria.ru/20250401/svo-2008692087.html

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костромская область

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костромская область, сво