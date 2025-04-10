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"Россети" обсудили с властями ОАЭ развитие сотрудничества - РИА Новости, 10.04.2025
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16:16 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/rosseti-2010517949.html
"Россети" обсудили с властями ОАЭ развитие сотрудничества
"Россети" обсудили с властями ОАЭ развитие сотрудничества - РИА Новости, 10.04.2025
"Россети" обсудили с властями ОАЭ развитие сотрудничества
Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама на рабочей встрече в Дубае рассмотрели... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:16:00+03:00
2025-04-10T16:16:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама на рабочей встрече в Дубае рассмотрели возможности для расширения российско-эмиратских отношений в различных областях традиционной и новой энергетики, сообщает пресс-служба российской компании. Стороны договорились о создании рабочей группы для обмена опытом присоединения к сети объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) и энергоемких потребителей, например, центров обработки данных, использования систем накопления энергии, реализации проектов цифровой трансформации и по другим темам. Было отмечено, что в последние годы активно развиваются двусторонние проекты России и ОАЭ в торгово-экономической и гуманитарной областях. Новые возможности для взаимодействия открывает решение о присоединении ОАЭ к БРИКС, которое вступило в силу в 2024 году. Одним из перспективных направлений является электроэнергетика. "В наших странах накоплен обширный опыт реализации технологически сложных проектов, связанных с созданием схем электроснабжения современных мегаполисов. Это может представлять взаимный интерес. Актуальны вопросы удовлетворения растущего потребления с использованием накопителей энергии, решений на базе ВИЭ. Также открыты к сотрудничеству в сфере цифровых и инновационных технологий", – приводит пресс-служба слова Рюмина.
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россети, оаэ, россия
Россети, ОАЭ, Россия
"Россети" обсудили с властями ОАЭ развитие сотрудничества

"Россети" и министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ обсудили сотрудничество

© Фото : пресс-служба "Россети"Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама на рабочей встрече в Дубае
Генеральный директор ПАО Россети Андрей Рюмин и заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама на рабочей встрече в Дубае - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : пресс-служба "Россети"
Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама на рабочей встрече в Дубае
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама на рабочей встрече в Дубае рассмотрели возможности для расширения российско-эмиратских отношений в различных областях традиционной и новой энергетики, сообщает пресс-служба российской компании.
Стороны договорились о создании рабочей группы для обмена опытом присоединения к сети объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) и энергоемких потребителей, например, центров обработки данных, использования систем накопления энергии, реализации проектов цифровой трансформации и по другим темам.
Было отмечено, что в последние годы активно развиваются двусторонние проекты России и ОАЭ в торгово-экономической и гуманитарной областях. Новые возможности для взаимодействия открывает решение о присоединении ОАЭ к БРИКС, которое вступило в силу в 2024 году. Одним из перспективных направлений является электроэнергетика.
"В наших странах накоплен обширный опыт реализации технологически сложных проектов, связанных с созданием схем электроснабжения современных мегаполисов. Это может представлять взаимный интерес. Актуальны вопросы удовлетворения растущего потребления с использованием накопителей энергии, решений на базе ВИЭ. Также открыты к сотрудничеству в сфере цифровых и инновационных технологий", – приводит пресс-служба слова Рюмина.
МЧС РФ и Россети обсудили сотрудничество по предотвращению нештатных ситуаций - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
МЧС и "Россети" обсудили сотрудничество по предотвращению ЧС
25 марта, 22:12
 
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