https://ria.ru/20250410/rosseti-2010517949.html

"Россети" обсудили с властями ОАЭ развитие сотрудничества

"Россети" обсудили с властями ОАЭ развитие сотрудничества - РИА Новости, 10.04.2025

"Россети" обсудили с властями ОАЭ развитие сотрудничества

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама на рабочей встрече в Дубае рассмотрели... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:16:00+03:00

2025-04-10T16:16:00+03:00

2025-04-10T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама на рабочей встрече в Дубае рассмотрели возможности для расширения российско-эмиратских отношений в различных областях традиционной и новой энергетики, сообщает пресс-служба российской компании. Стороны договорились о создании рабочей группы для обмена опытом присоединения к сети объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) и энергоемких потребителей, например, центров обработки данных, использования систем накопления энергии, реализации проектов цифровой трансформации и по другим темам. Было отмечено, что в последние годы активно развиваются двусторонние проекты России и ОАЭ в торгово-экономической и гуманитарной областях. Новые возможности для взаимодействия открывает решение о присоединении ОАЭ к БРИКС, которое вступило в силу в 2024 году. Одним из перспективных направлений является электроэнергетика. "В наших странах накоплен обширный опыт реализации технологически сложных проектов, связанных с созданием схем электроснабжения современных мегаполисов. Это может представлять взаимный интерес. Актуальны вопросы удовлетворения растущего потребления с использованием накопителей энергии, решений на базе ВИЭ. Также открыты к сотрудничеству в сфере цифровых и инновационных технологий", – приводит пресс-служба слова Рюмина.

https://ria.ru/20250325/sotrudnichestvo-2007310441.html

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