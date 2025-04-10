https://ria.ru/20250410/rosseti-2010517949.html
"Россети" обсудили с властями ОАЭ развитие сотрудничества
"Россети" обсудили с властями ОАЭ развитие сотрудничества - РИА Новости, 10.04.2025
"Россети" обсудили с властями ОАЭ развитие сотрудничества
Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама на рабочей встрече в Дубае рассмотрели... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:16:00+03:00
2025-04-10T16:16:00+03:00
2025-04-10T16:16:00+03:00
россети
оаэ
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010517256_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1ca30f0d48261eacf097071ca51f8e06.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама на рабочей встрече в Дубае рассмотрели возможности для расширения российско-эмиратских отношений в различных областях традиционной и новой энергетики, сообщает пресс-служба российской компании. Стороны договорились о создании рабочей группы для обмена опытом присоединения к сети объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) и энергоемких потребителей, например, центров обработки данных, использования систем накопления энергии, реализации проектов цифровой трансформации и по другим темам. Было отмечено, что в последние годы активно развиваются двусторонние проекты России и ОАЭ в торгово-экономической и гуманитарной областях. Новые возможности для взаимодействия открывает решение о присоединении ОАЭ к БРИКС, которое вступило в силу в 2024 году. Одним из перспективных направлений является электроэнергетика. "В наших странах накоплен обширный опыт реализации технологически сложных проектов, связанных с созданием схем электроснабжения современных мегаполисов. Это может представлять взаимный интерес. Актуальны вопросы удовлетворения растущего потребления с использованием накопителей энергии, решений на базе ВИЭ. Также открыты к сотрудничеству в сфере цифровых и инновационных технологий", – приводит пресс-служба слова Рюмина.
https://ria.ru/20250325/sotrudnichestvo-2007310441.html
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010517256_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fed4abfe8f676bca577f9c1aa9c4e579.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россети, оаэ, россия
"Россети" обсудили с властями ОАЭ развитие сотрудничества
"Россети" и министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ обсудили сотрудничество
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама на рабочей встрече в Дубае рассмотрели возможности для расширения российско-эмиратских отношений в различных областях традиционной и новой энергетики, сообщает пресс-служба российской компании.
Стороны договорились о создании рабочей группы для обмена опытом присоединения к сети объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) и энергоемких потребителей, например, центров обработки данных, использования систем накопления энергии, реализации проектов цифровой трансформации и по другим темам.
Было отмечено, что в последние годы активно развиваются двусторонние проекты России и ОАЭ в торгово-экономической и гуманитарной областях. Новые возможности для взаимодействия открывает решение о присоединении ОАЭ к БРИКС, которое вступило в силу в 2024 году. Одним из перспективных направлений является электроэнергетика.
"В наших странах накоплен обширный опыт реализации технологически сложных проектов, связанных с созданием схем электроснабжения современных мегаполисов. Это может представлять взаимный интерес. Актуальны вопросы удовлетворения растущего потребления с использованием накопителей энергии, решений на базе ВИЭ. Также открыты к сотрудничеству в сфере цифровых и инновационных технологий", – приводит пресс-служба слова Рюмина.