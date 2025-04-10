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В РКН рассказали о блокировке материалов с рекламой VPN - РИА Новости, 10.04.2025
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06:15 10.04.2025 (обновлено: 06:18 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/roskomnadzor-2010374654.html
В РКН рассказали о блокировке материалов с рекламой VPN
В РКН рассказали о блокировке материалов с рекламой VPN - РИА Новости, 10.04.2025
В РКН рассказали о блокировке материалов с рекламой VPN
Роскомнадзор в первом квартале 2025 года заблокировал или удалил 12,6 тысячи материалов, популяризирующих VPN-сервисы, что в 1,8 раза больше, чем за весь 2024... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T06:15:00+03:00
2025-04-10T06:18:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
технологии
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Роскомнадзор в первом квартале 2025 года заблокировал или удалил 12,6 тысячи материалов, популяризирующих VPN-сервисы, что в 1,8 раза больше, чем за весь 2024 год, сообщили РИА Новости в ведомстве."На основании решений уполномоченных органов, судебных решений, а также в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей удалено или заблокировано: ... всего в 2025 году - 12,6 тысячи таких материалов, в 2024 году - 6,9 тысячи таких материалов", - сообщили в Роскомнадзоре, комментируя блокировку материалов о VPN-сервисах."На основании решений уполномоченных органов, судебных решений, а также в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей удалено или заблокировано: в марте 2025 года – 8,7 тысячи материалов о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту. В марте 2024 года - 560 таких материалов", - рассказали в Роскомнадзоре.Там напомнили, что с 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в сети информации о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту.В конце 2024 года Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не планирует вводить штрафы за использование VPN-сервисов в России.
https://ria.ru/20250407/rnk-2009894602.html
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Россия, Технологии
В РКН рассказали о блокировке материалов с рекламой VPN

РКН в 2025 году заблокировал 12,6 тысячи материалов с рекламой VPN

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Роскомнадзор в первом квартале 2025 года заблокировал или удалил 12,6 тысячи материалов, популяризирующих VPN-сервисы, что в 1,8 раза больше, чем за весь 2024 год, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"На основании решений уполномоченных органов, судебных решений, а также в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей удалено или заблокировано: ... всего в 2025 году - 12,6 тысячи таких материалов, в 2024 году - 6,9 тысячи таких материалов", - сообщили в Роскомнадзоре, комментируя блокировку материалов о VPN-сервисах.
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"На основании решений уполномоченных органов, судебных решений, а также в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей удалено или заблокировано: в марте 2025 года – 8,7 тысячи материалов о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту. В марте 2024 года - 560 таких материалов", - рассказали в Роскомнадзоре.
Там напомнили, что с 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в сети информации о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту.
В конце 2024 года Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не планирует вводить штрафы за использование VPN-сервисов в России.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоРоссияТехнологии
 
 
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