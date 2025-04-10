https://ria.ru/20250410/roskomnadzor-2010374654.html

В РКН рассказали о блокировке материалов с рекламой VPN

В РКН рассказали о блокировке материалов с рекламой VPN - РИА Новости, 10.04.2025

В РКН рассказали о блокировке материалов с рекламой VPN

Роскомнадзор в первом квартале 2025 года заблокировал или удалил 12,6 тысячи материалов, популяризирующих VPN-сервисы, что в 1,8 раза больше, чем за весь 2024... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T06:15:00+03:00

2025-04-10T06:15:00+03:00

2025-04-10T06:18:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

россия

технологии

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Роскомнадзор в первом квартале 2025 года заблокировал или удалил 12,6 тысячи материалов, популяризирующих VPN-сервисы, что в 1,8 раза больше, чем за весь 2024 год, сообщили РИА Новости в ведомстве."На основании решений уполномоченных органов, судебных решений, а также в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей удалено или заблокировано: ... всего в 2025 году - 12,6 тысячи таких материалов, в 2024 году - 6,9 тысячи таких материалов", - сообщили в Роскомнадзоре, комментируя блокировку материалов о VPN-сервисах."На основании решений уполномоченных органов, судебных решений, а также в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей удалено или заблокировано: в марте 2025 года – 8,7 тысячи материалов о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту. В марте 2024 года - 560 таких материалов", - рассказали в Роскомнадзоре.Там напомнили, что с 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в сети информации о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту.В конце 2024 года Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не планирует вводить штрафы за использование VPN-сервисов в России.

https://ria.ru/20250407/rnk-2009894602.html

https://ria.ru/20250403/rkn-2009044640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, технологии