https://ria.ru/20250410/renovatsiya-2010351992.html

В Москве было обработано свыше 15 тысяч обращений по реновации

В Москве было обработано свыше 15 тысяч обращений по реновации - РИА Новости, 10.04.2025

В Москве было обработано свыше 15 тысяч обращений по реновации

В Москве в первом квартале 2025 года было обработано более 15 тысяч обращений жителей по вопросам программы реновации, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T08:50:00+03:00

2025-04-10T08:50:00+03:00

2025-04-10T08:50:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В Москве в первом квартале 2025 года было обработано более 15 тысяч обращений жителей по вопросам программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."С начала года специалисты Общественного штаба обработали более 9,3 тысячи обращений граждан, а представители ЕКЦ – свыше 6,3 тысячи заявок. В общей сумме почти 16 тысяч обращений по программе реновации поступило за первые три месяца 2025 года, что на четыре тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр отметил, что данные показатели говорят о росте заинтересованности москвиче в ходе реализации программы и в комплексном благоустройстве Москвы.Он уточнил, что больше всего обращений поступило по вопросу переселения. "Москвичи уточняли информацию о правах, гарантиях, сроках переселения и освоении "стартовых" площадок", - заключил Овчинский.Утвержденная в 2017 году программа реновации предусматривает расселение 5176 домов и затрагивает более миллиона жителей города.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

https://ria.ru/20250327/moskva-2007587796.html

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