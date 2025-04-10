https://ria.ru/20250410/renovatsiya-2010332351.html

Пять жилых комплексов строят в Выхино-Жулебине в рамках реновации

Пять жилых комплексов строят в Выхино-Жулебине в рамках реновации - РИА Новости, 10.04.2025

Пять жилых комплексов строят в Выхино-Жулебине в рамках реновации

В московском районе Выхино-Жулебино в рамках квартальной застройки строят пять жилых комплексов по программе реновации общей площадью свыше 158 тысяч квадратных РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:10:00+03:00

2025-04-10T13:10:00+03:00

2025-04-10T13:10:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В московском районе Выхино-Жулебино в рамках квартальной застройки строят пять жилых комплексов по программе реновации общей площадью свыше 158 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новостройки появятся на Ташкентской улице и улице Хлобыстова."Одна из основных задач программы реновации – создание новых и комфортных городских пространств. Благодаря принципу квартальной застройки жилые комплексы возводят вместе с сопутствующей инфраструктурой, что позволяет эффективно использовать территорию столицы. На сегодня в районе Выхино-Жулебино по такому принципу строят пять ЖК, рассчитанных суммарно почти на 1,5 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что новостройки на Ташкентской улице будут располагаться в шаговой доступности от станции метро "Юго-Восточная". Кроме того, от ЖК на улице Хлобыстова можно будет пешком дойти до станции метрополитена "Выхино" и одноименной платформы третьего Московского центрального диаметра.По словам Овчинского, рядом с жилыми комплексами построят учебные заведения. Также рядом с ними разместят объекты здравоохранения.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение по реновации в Тимирязевском районе города.

https://ria.ru/20250409/lektsiya-2010127607.html

https://ria.ru/20250409/moskva-2010127798.html

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