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В ГД внесли проект об увеличении срока действия электронной визы - РИА Новости, 10.04.2025
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20:05 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/proekt-2010575905.html
В ГД внесли проект об увеличении срока действия электронной визы
В ГД внесли проект об увеличении срока действия электронной визы - РИА Новости, 10.04.2025
В ГД внесли проект об увеличении срока действия электронной визы
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, законопроект доступен в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:05:00+03:00
2025-04-10T20:05:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, законопроект доступен в думской электронной базе данных. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 2516.1 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" разработан во исполнение указания президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 года № Пр-2386 и предусматривает увеличение срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Срок пребывания по ней иностранного гражданина в России предлагается увеличить с 16 до 30 суток, при сохранении кратности этой визы, следует из пояснительного документа. Изменения представляются целесообразными по результатам анализа годового мониторинга работы системы единой электронной визы, который свидетельствует о ее успешности и растущей востребованности, отмечается в документе. "За период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года оформлено 541 тысяча единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств, имеющим право на ее получение, что составило 70% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств вместе взятых (771 тысяча)", - сказано в документе. Уточняется, что реализация положений законопроекта будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в РФ с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности России. "Предусмотренный законопроектом отлагательный срок вступления в силу обусловлен необходимостью доработки ведомственного сегмента Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность (система "Мир"), на которые потребуется не менее 30 дней", - сказано в пояснительной записке.
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В ГД внесли проект об увеличении срока действия электронной визы

В ГД внесли проект об увеличении срока действия электронной визы до 120 суток

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, законопроект доступен в думской электронной базе данных.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 2516.1 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" разработан во исполнение указания президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 года № Пр-2386 и предусматривает увеличение срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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Срок пребывания по ней иностранного гражданина в России предлагается увеличить с 16 до 30 суток, при сохранении кратности этой визы, следует из пояснительного документа.
Изменения представляются целесообразными по результатам анализа годового мониторинга работы системы единой электронной визы, который свидетельствует о ее успешности и растущей востребованности, отмечается в документе.
"За период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года оформлено 541 тысяча единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств, имеющим право на ее получение, что составило 70% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств вместе взятых (771 тысяча)", - сказано в документе.
Уточняется, что реализация положений законопроекта будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в РФ с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности России.
"Предусмотренный законопроектом отлагательный срок вступления в силу обусловлен необходимостью доработки ведомственного сегмента Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность (система "Мир"), на которые потребуется не менее 30 дней", - сказано в пояснительной записке.
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