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В Подмосковье загорелся ангар со стройматериалами - РИА Новости, 10.04.2025
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16:46 10.04.2025 (обновлено: 17:23 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/pozhar-2010526901.html
В Подмосковье загорелся ангар со стройматериалами
В Подмосковье загорелся ангар со стройматериалами - РИА Новости, 10.04.2025
В Подмосковье загорелся ангар со стройматериалами
Металлический ангар, где хранятся стройматериалы, горит в подмосковной Сходне на площади 1,2 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:46:00+03:00
2025-04-10T17:23:00+03:00
происшествия
сходня
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Металлический ангар, где хранятся стройматериалы, горит в подмосковной Сходне на площади 1,2 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Загорание металлического ангара произошло в городе Сходня по адресу: улица Горная, дом 21. По предварительной информации, внутри склада хранятся стройматериалы. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.
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сходня
московская область (подмосковье)
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происшествия, сходня, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Сходня, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье загорелся ангар со стройматериалами

Металлический ангар со стройматериалами загорелся в подмосковной Сходне

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиПожар в ангаре со стройматериалами в подмосковной Сходне. 10 апреля 2025
Пожар в ангаре со стройматериалами в подмосковной Сходне. 10 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Пожар в ангаре со стройматериалами в подмосковной Сходне. 10 апреля 2025
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Металлический ангар, где хранятся стройматериалы, горит в подмосковной Сходне на площади 1,2 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Загорание металлического ангара произошло в городе Сходня по адресу: улица Горная, дом 21. По предварительной информации, внутри склада хранятся стройматериалы. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.
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ПроисшествияСходняМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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