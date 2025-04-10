https://ria.ru/20250410/pozhar-2010526901.html

В Подмосковье загорелся ангар со стройматериалами

В Подмосковье загорелся ангар со стройматериалами - РИА Новости, 10.04.2025

В Подмосковье загорелся ангар со стройматериалами

Металлический ангар, где хранятся стройматериалы, горит в подмосковной Сходне на площади 1,2 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:46:00+03:00

2025-04-10T16:46:00+03:00

2025-04-10T17:23:00+03:00

происшествия

сходня

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Металлический ангар, где хранятся стройматериалы, горит в подмосковной Сходне на площади 1,2 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Загорание металлического ангара произошло в городе Сходня по адресу: улица Горная, дом 21. По предварительной информации, внутри склада хранятся стройматериалы. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

сходня

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сходня, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)