https://ria.ru/20250410/pozhar-2010487913.html

Возгорание на Комсомольском НПЗ локализовали

Возгорание на Комсомольском НПЗ локализовали - РИА Новости, 10.04.2025

Возгорание на Комсомольском НПЗ локализовали

Оперативные службы локализовали возгорание на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе ("РН-Комсомольский НПЗ"), пострадавших нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:35:00+03:00

2025-04-10T14:35:00+03:00

2025-04-10T14:41:00+03:00

происшествия

комсомольск-на-амуре

россия

хабаровский край

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Оперативные службы локализовали возгорание на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе ("РН-Комсомольский НПЗ"), пострадавших нет, сообщил журналистам представитель предприятия. "Оперативные службы локализовали возгорание на производственном объекте "РН-Комсомольский НПЗ", распространение огня и разлив нефтепродуктов не допущены. Пострадавших нет, угроза населению отсутствует, на месте ведется экологический мониторинг. На предприятии создан штаб по ликвидации возгорания и выяснению причин произошедшего", - сказал он. Ранее представитель ГУМЧС России по Хабаровскому края Екатерина Потворова сообщила РИА Новости, что на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре тушат пожар.

https://ria.ru/20250104/pozhar-1992461949.html

комсомольск-на-амуре

россия

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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край