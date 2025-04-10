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Возгорание на Комсомольском НПЗ локализовали
Возгорание на Комсомольском НПЗ локализовали - РИА Новости, 10.04.2025
Возгорание на Комсомольском НПЗ локализовали
Оперативные службы локализовали возгорание на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе ("РН-Комсомольский НПЗ"), пострадавших нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:35:00+03:00
2025-04-10T14:35:00+03:00
2025-04-10T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Оперативные службы локализовали возгорание на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе ("РН-Комсомольский НПЗ"), пострадавших нет, сообщил журналистам представитель предприятия. "Оперативные службы локализовали возгорание на производственном объекте "РН-Комсомольский НПЗ", распространение огня и разлив нефтепродуктов не допущены. Пострадавших нет, угроза населению отсутствует, на месте ведется экологический мониторинг. На предприятии создан штаб по ликвидации возгорания и выяснению причин произошедшего", - сказал он. Ранее представитель ГУМЧС России по Хабаровскому края Екатерина Потворова сообщила РИА Новости, что на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре тушат пожар.
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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Хабаровский край
Возгорание на Комсомольском НПЗ локализовали
Оперативные службы локализовали возгорание на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре