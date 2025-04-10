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В Комсомольске-на-Амуре вспыхнул пожар на НПЗ
В Комсомольске-на-Амуре вспыхнул пожар на НПЗ - РИА Новости, 10.04.2025
В Комсомольске-на-Амуре вспыхнул пожар на НПЗ
На Комсомольском-на-Амуре нефтеперерабатывающем заводе тушат пожар, пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому края... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:23:00+03:00
2025-04-10T14:23:00+03:00
2025-04-10T14:26:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 10 апр - РИА Новости. На Комсомольском-на-Амуре нефтеперерабатывающем заводе тушат пожар, пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому края Екатерина Потворова. "Подразделения выехали на тушение возгорания в Комсомольске-на-Амуре на нефтеперерабатывающий завод. Пострадавших нет. Пока нет подробностей пожара", - сказала собеседница агентства. В соцсетях появилась информация, что загорелась колонна технологической установки на высоте около 50 метров. Горит бензин, вытекающий из колонны.
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009066673.html
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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Хабаровский край
В Комсомольске-на-Амуре вспыхнул пожар на НПЗ
МЧС: в Комсомольске-на-Амуре тушат пожар на НПЗ