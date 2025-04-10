https://ria.ru/20250410/posobiya-2010591986.html

В Калининградской области начали выплачивать пособия на продукты

В Калининградской области начали выплачивать пособия на продукты - РИА Новости, 10.04.2025

В Калининградской области начали выплачивать пособия на продукты

Соцвыплаты на покупку продуктов питания нуждающимся начали выплачивать в Калининградской области, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T23:57:00+03:00

2025-04-10T23:57:00+03:00

2025-04-10T23:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Соцвыплаты на покупку продуктов питания нуждающимся начали выплачивать в Калининградской области, сообщает пресс-служба областного правительства. "Центр социальной поддержки населения перечислил средства первым получателям выплаты. В министерстве соцполитики сообщили, что далее она будет поступать поэтапно, по мере открытия социальных счетов", - сообщает пресс-служба. Поясняется, что выплата уже оформлена без заявления получателям региональной социальной доплаты к пенсии, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. "Все граждане, имеющие право на меру поддержки, уведомлены об этом. Теперь требуется открыть специальный социальный счет к карте "МИР" любого банка, на который поступят средства. Некоторые граждане это уже сделали, им первая выплата перечислена. Тем, кто откроет соцсчет позднее, выплату Центр соцподдержки населения также перечислит в полном объеме", – сообщила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер. В ведомстве отметили, что открыть новый социальный счет необходимо не позднее 1 сентября в личном кабинете на сайте НКО "Расчётные решения". Там же будет отображаться история покупок и информация о поступлениях. Покупки с использованием выплаты можно будет сделать со второй половины апреля в основных торговых сетях, имеющих магазины во всех муниципалитетах региона. К приобретению доступны любые продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции. Допмера социальной поддержки в Калининградской области предоставляется с апреля в течение трех месяцев по две тысячи рублей. Общий размер выплаты – шесть тысяч рублей.

https://ria.ru/20250406/produkty-2009588388.html

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общество, калининградская область, россия